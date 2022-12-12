На Київщині проблеми зі світлом через негоду: майже 50 населених пунктів знеструмлено
Джерело:ДТЕК
Впродовж 11 та 12 грудня у Київській області негода. Через це енергетики застосовують аварійні відключення світла.
Про це повідомили у "ДТЕК Київські електромережі". Зазначили, що світло повернули у 20 населених пунктах області, які були повністю знеструмлені.
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Що спричинила негода
У ДТЕК розповіли, що не мають електроенергії 14 населених пунктів повністю та 37 частково. Пориви вітру знеструмили 22 лінії електропередач повністю та 10 частково, є проблеми на 525 трансформаторних підстанціях. Бригади енергетиків ліквідовують наслідки негоди.
Ми направили всі сили та ресурси для боротьби зі стихією та повернення комфорту в кожну домівку нашого клієнта, – запевнили у ДТЕК.
Енергетики готові до негоди
У Київській області синоптики прогнозують складні погодні умови – мокрий сніг, ожеледь, пориви вітру до 12 метрів на секунду. У ДТЕК зазначили, що у разі пошкоджень фахівці готові оперативно ремонтувати системи електропостачання.
Відключення світла в Україні: останні новини
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що в Україні ймовірний повний блекаут.
- У Львівській області енергосистеми покривають приблизно 55% від потреб регіону. Також на Львівщині є проблеми з електроенергією через негоду – повністю знеструмлені 25 населених пунктів, ще 57 – частково.
- На Волині 11 грудня масово знеструмлені населені пункти через обриви ліній електропередач.