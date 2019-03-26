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      Київську Борщагівку залило кипятком

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      Вулицю Гната Юри залило кипятком
      Вулицю Гната Юри залило кипятком / antikor

      У понеділок, 25 березня, в Києві на Борщагівці прорвало трубу з гарячою водою. Інцидент трапився на вулиці Гната Юри.

      Про аварію трубопроводу стало відомо з повідомлення на Facebook сторінці спільноти "Київ оперативний".

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      Прямо зараз на Борщагівці такий нормальний потоп: вулиця Гната Юри між будинками 1/11 і 3 потоки гарячої води – ймовірно, стався прорив опалення або гарячої води, по проїжджій частині тече кип'яток,
      – зазначено у повідомленні.

      На фото видно, що дорогу між будинками повністю затоплено, від води піднімається густа пара, зливи стоки зі своїми завданням не справляються.

       

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      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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