Київську Борщагівку залило кипятком
У понеділок, 25 березня, в Києві на Борщагівці прорвало трубу з гарячою водою. Інцидент трапився на вулиці Гната Юри.
Про аварію трубопроводу стало відомо з повідомлення на Facebook сторінці спільноти "Київ оперативний".
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Прямо зараз на Борщагівці такий нормальний потоп: вулиця Гната Юри між будинками 1/11 і 3 потоки гарячої води – ймовірно, стався прорив опалення або гарячої води, по проїжджій частині тече кип'яток,
– зазначено у повідомленні.
На фото видно, що дорогу між будинками повністю затоплено, від води піднімається густа пара, зливи стоки зі своїми завданням не справляються.
Джерело: 24 Канал
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