"Київстар упав, бо дуже слизько": яскраві меми про відсутність зв’язку в українців

Сотні українців відчули труднощі з мережею через збій у роботі мобільного оператора Київстар. Проте це не завадило їм створювати нові меми, навіть коли залишилися без зв'язку та інтернету.

Українці точно знають, що неприємності бояться жартів. Тема, яка сьогодні, 12 грудня, залишається у топі обговорення – відсутність зв'язку в абонентів мережі Київстар – викликала хвилю жартів в мережі, пише 24 Канал.

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Меми про відсутність зв'язку

Люди буквально зі швидкістю світла зреагували на зникнення зв'язку та відобразили це у своїх творчих мемах. Нещодавно мережу заполонили меми, що стосувалися "маленького гвинтіка" Киви. Але навіть його ліквідацію українці змогли пов'язати з відсутністю зв'язку у Київстар.



Збій у роботі Київстар / мем з соцмереж

Поки офіційної інформації про відновлення роботи мережі Київстар немає, користувачі соцмереж не втрачають енергії і придумали спосіб відправлення повідомлень. Абонентам Київстар пропонують скористатися голубиною поштою.



Немає зв'язку у Київстар / мем із соцмереж

У соцмережі користувачі вирішили не баритися та об'єднати в мемах одразу дві проблеми – хакерську атаку на Київстар та ситуацію, що сталася з метрополітеном у Києві.



Деякі кияни залишися без зв'язку і без метро / мем з соцмереж

Українців, які користуються оператором Київстар ситуація звісно засмутила, проте більшість з них взяли собі на озброєння цитату Лесі Українки – "Щоб не плакать, я сміялась".

Підбірка мемів про відсутнісь мережі у абонентів Київстар – більше у каруселі / меми користувача фейсбук Сайт "Є". Новини

Збій роботи Київстар пов’язаний з кібератакою, але представники компанії поки не прокоментували ситуацію. Людям залишається лише чекати, але вони не втрачають час і створюють ще бульше мемів про Київстар.

Меми про відсутність зв'язку в Київстар – більше у галереї

Збій у роботі Київстар: що відомо