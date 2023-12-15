Хакерська атака на Київстар: Подоляк пояснив, чого хотів досягнути ворог
Уранці 12 грудня Київстар зазнав потужної хакерської атаки з боку російських хакерів групи "Сонцепьок". Такі операції росіян мають лише одну мету.
Київстар потроху оговтується від хакерської атаки. Як в самій компанії, так і в Україні проведуть детальну роботу над помилками, аби проаналізувати, як в майбутньому вберегтися від таких атак. Про це 24 Каналу розповів радник голови ОП Михайло Подоляк, назвавши головну ціль окупантів.
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"Єдина мета – деморалізація. Максимальна деморалізація. Показати, що вони мають будь-які можливості, щоб зайти до Вас додому і впливати на Вас. Оце єдина мета", – наголосив Михайло Подоляк.
Україна стає сильнішою
Попри потужну хакерську атаку Київстар поступово відновлює роботу. Зрештою, в Україні є чудові спеціалісти, які все відновлюватимуть і чинитимуть спротив на будь-якому напрямку
Знаходитимуть інші можливості для модерації тих чи інших процесів, які потрібні для того, щоб забезпечити оборону країни. Безумовно, треба проаналізувати, що сталося, як вони проникли внутрішньо і як можна буде запобігати в майбутньому, принаймні знизити катастрофічність втручань у кіберсистеми,
– розповів Подоляк.
Безумовно, спеціалісти детально проаналізують ситуацію, що склалася та зроблять відповідні висновки. У такий спосіб Україна ставатиме все сильнішою.
"Так, це погано, що ми перебуваємо в стані війні, але з кожним разом ми отримуємо додатковий досвід, як цьому протидіяти. І ми стаємо все сильнішими й сильнішими. Тому що це функціональність. Ми є сильнішими за духом, ми можемо встояти, м'яко кажучи, проти країни, яку ще вчора всі боялися", – наголосив Подоляк.
Україна показала, що може ефективно контратакувати. Ба більше – що з меншою кількістю ресурсів ми ефективніші, ніж окупанти. Тому попри всі складнощі, зокрема з Київстаром, висновки будуть зроблені, а робота відновлена.
Хакерська атака на Київстар: коротко
- Вранці 12 грудня у Київстарі стався масштабний збій. В абонентів не працював ані мобільний, ані домашній інтернет чи зв'язок. Згодом в компанії заявили, що стали жертвами хакерської атаки з боку росіян. Як стало відомо згодом, захист Київстару зламали через обліковий запис одного з працівників.
- Почали подейкувати, що через атаку стався витік персональних даних абонентів. Активно цю тезу почали поширювати й окупанти. Однак у Київстарі запевнили, що дані користувачів захищені і ніяк не постраждали через хакерську атаку.
- Поступово у Київстарі відновлювали послуги домашнього інтернету та зв'язку. Станом на ранок 15 грудня користувачі повідомляють, що з'явилася можливість користуватись мобільним інтернетом та здійснювати дзвінки.