Хакерська атака на Київстар: Подоляк пояснив, чого хотів досягнути ворог

Уранці 12 грудня Київстар зазнав потужної хакерської атаки з боку російських хакерів групи "Сонцепьок". Такі операції росіян мають лише одну мету.

Київстар потроху оговтується від хакерської атаки. Як в самій компанії, так і в Україні проведуть детальну роботу над помилками, аби проаналізувати, як в майбутньому вберегтися від таких атак. Про це 24 Каналу розповів радник голови ОП Михайло Подоляк, назвавши головну ціль окупантів.

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"Єдина мета – деморалізація. Максимальна деморалізація. Показати, що вони мають будь-які можливості, щоб зайти до Вас додому і впливати на Вас. Оце єдина мета", – наголосив Михайло Подоляк.

Україна стає сильнішою

Попри потужну хакерську атаку Київстар поступово відновлює роботу. Зрештою, в Україні є чудові спеціалісти, які все відновлюватимуть і чинитимуть спротив на будь-якому напрямку

Знаходитимуть інші можливості для модерації тих чи інших процесів, які потрібні для того, щоб забезпечити оборону країни. Безумовно, треба проаналізувати, що сталося, як вони проникли внутрішньо і як можна буде запобігати в майбутньому, принаймні знизити катастрофічність втручань у кіберсистеми,

– розповів Подоляк.

Безумовно, спеціалісти детально проаналізують ситуацію, що склалася та зроблять відповідні висновки. У такий спосіб Україна ставатиме все сильнішою.

"Так, це погано, що ми перебуваємо в стані війні, але з кожним разом ми отримуємо додатковий досвід, як цьому протидіяти. І ми стаємо все сильнішими й сильнішими. Тому що це функціональність. Ми є сильнішими за духом, ми можемо встояти, м'яко кажучи, проти країни, яку ще вчора всі боялися", – наголосив Подоляк.

Україна показала, що може ефективно контратакувати. Ба більше – що з меншою кількістю ресурсів ми ефективніші, ніж окупанти. Тому попри всі складнощі, зокрема з Київстаром, висновки будуть зроблені, а робота відновлена.

Хакерська атака на Київстар: коротко