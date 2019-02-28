"Київстар" запустить SMS-оплату за проїзд у транспорті Львова

Український оператор мобільного зв'язку "Київстар" презентували запуск послуги смс-оплати проїзду на міському комунальному транспорті у Львові для абонентів передоплати з 5 березня 2019 року.

У прес-службі оператора зазначили, що в Івано-Франківську, де сервіс працює з жовтня 2018 року, кількість користувачів щомісяця збільшується, мінімум, на 23 відсотки.

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Окрім зручності для пасажирів, новий сервіс дає можливість міським службам точніше оцінити пасажиропотік у громадському транспорті і збільшити обсяг здійснюваних платежів,

– йдеться у прес-релізі компанії.

Де ще працює така послуга? Компанія реалізувала смс-оплату проїзду на міському транспорті у двох містах України: Вінниці та Івано-Франківську.

Як це працюватиме? Оплата проїзду здійснюється за допомогою послуги "Смарт гроші". Користувачу достатньо відправити SMS з кодом відповідного маршруту на номер послуги і через 1-2 хвилини надійде повідомлення про підтвердження оплати проїзду. У такому випадку оплата SMS не стягується. Пасажир сплачує лише вартість проїзду, яка списується з його мобільного рахунку.