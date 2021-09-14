Клани не підуть у жорстку опозицію, – Рябошапка про зустріч суддів з Зеленським

Судові клани намагаються маніпулювати органами суддівського самоврядування. Вони саботують президентську реформу. Однак не варто очікувати на жорстку опозицію.

Про це ексгенпрокурор Руслан Рябошапка розповів в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він вважає, що судді та Володимир Зеленський 16 вересня знайдуть рішення ситуації.

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"Я думаю, що на спільній нараді, яку організовує президент з представниками судової гілки влади та міжнародних організацій, якесь рішення буде знайдено", – зазначив Рябошапка.

Найімовірніше, судова мафія чи клани не підуть у жорстку опозицію з президентом,

– додав ексгенпрокурор.

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За його словами, Зеленський у історії з КСУ показав суддям, що варто боятись.

"Хоч і не у зовсім законний спосіб, але показав, хто вдома господар. Показав і голові КСУ, і клану у цьому суду. Я не думаю, що судова гілка влади буде влаштовувати війни з президентом і країною загалом", – наголосив Рябошапка.

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Як зазначив ексгенпрокурор, судова гілка має тотальну недовіру з боку українців. Про це говорять і міжнародні партнери, і самі українці.

"Судді ризикують, що можуть бути погані наслідки персонально щодо них", – підсумував Рябошапка.

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