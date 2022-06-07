"Клепав" проросійські ЗМІ в інтернеті: СБУ викрила агента Москви
Джерело:СБУ
СБУ натрапила на російського агента в Україні. Мешканець Києва робив все, аби поширити ідеї Кремля. Для цього він створив близько 20 інтернет-ЗМІ.
На агента натрапив кібердепартамент Служби безпеки. Зловмисника курували спецслужби держави-агресорки.
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В інтернет-ЗМІ киянин мав виправдовувати агресію Росії
Киянину дали завдання – створити ЗМІ в мережі, які б займались тим, що виправдовували російську агресію в Україні та прославляли загарбників. Окрім того, ці веб-ресурси навмисно поширювали дезінформацію про Збройні Сили України, наших оборонців дискредитували.
Ці ЗМІ з ідеями "руского міра" були доволі популярними: їхня аудиторія нараховувала 2,2 мільйона унікальних користувачів щомісяця.
Російського агента затримали
Співробітники СБУ російського агента затримали. Чоловіку повідомили про підозру за виготовлення і поширення матеріалів, у яких виправдовується та заперечується збройна агресія Росії проти України.Зверніть увагу! Якщо суд визнає підозрюваного винним, то він може потрапити за ґрати на термін до 5 років з можливою конфіскацією майна.
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Працювали на ворога під час війни: резонансні справи
- На Рівненщині вороги завербували прикордонника. Співробітник прикордонного загону зливав дані про нацгвардійців російській стороні. Чоловіку вже повідомили про підозру у державній зраді.
- У Чернігівській області викрили злочинну групу, яка мала допомогти ворогу в разі повторного вторгнення. У зловмисників знайшли цілий арсенал зброї, який надали росіяни.
- На початку червня СБУ перекрила канал з Росії – для фінансування ворожої агентури. До злочинного угруповання входило троє мешканців Київщини. Під час обшуків вилучили гривні, долари та євро на загальну суму понад 13 мільйонів гривень.
- Також співробітникам Служби безпеки вдалось затримати агента ФСБ в Україні. Ймовірно, що він готував теракт. Чоловік збирав дані про об'єкти, які могли стати цілями атак Росії.
- В результаті масштабної операції в Києві та Чернігові затримали угруповання, яке торгувало наркотиками в Україні, а гроші передавало Росії.
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