Кличко закликав "Європейську народну партію" підтримати вступ України в ЄС
Джерело:Віталій Кличко
Мер Києві Віталій Кличко виступив онлайн на засіданні фракції ЄНП у Європарламенті й закликав європейських депутатів підтримати заявку України на вступ до ЄС.
Окрім цього, він провів телефонну розмову з главою фракції ЄНП у Європарламенті Манфредом Вебером і повідомив депутатам від Європейської народної партії про ситуацію в Україні й в Києві.
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Він наголосив, що російська армія обстрілює і руйнує українські міста і селища, вбиває мирне населення.
Демократичний світ повинен зупинити дикість і злочини проти людства, які відбуваються сьогодні в центрі Європи,
– звернувся Кличко до Європейської народної партії.
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Також Кличко підкреслив необхідність надання гуманітарної допомоги Україні й Києву, аби уникнути гуманітарної катастрофи.
Я вдячний фракції Європейської народної партії за підтримку українського народу і сподіваюсь, що вони підтримають заявку Україну на вступ до ЄС,
– зауважив мер Києва.