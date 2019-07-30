Кличко назвав Богдана "брехливим непрофесіоналом" і записав звернення до Зеленського: відео

Чинний міський голова Києва Віталій Кличко все ще не стримує емоцій після брифінгу глави Офісу Президента Андрія Богдана. Під час нього очільник ОПУ заявив, що Кличко не контролює міськраду та увесь час іде на компроміси з так званими "смотрящими", які курують окремі групи депутатів.

Також Богдан заявив, що адвокат одного з таких "смотрящих" підходив до нього і просив залишити Кличка в кріслі глави КМДА. За це він обіцяв главі Офісу Президента навпіл ділити немалі кошти, які приносить робота з місцевим бюджетом Києва. Віталій Кличко миттєво відреагував на такі закиди. Спочатку він назвав слова Богдана "байками зі склепу", та на цьому не зупинився і записав відеозвернення.

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Все, що наговорив Богдан – повна нісенітниця і некомпетентність. Я звертаюсь до президента, Володимире Олександровичу, з повною повагою до Вас, якщо владу будуть представляти такі брехливі непрофесіонали, як Андрій Богдан, про які нові стандарти ми можемо говорити в політиці?

– запитав він.

Також, вгамувавши емоції, Кличко заперечив слова глави Офісу Президента, які пролунали під час брифінгу.

"Київрада працює чисто, без жодних "смотрящих", про яких говорив керівник Вашого Офісу. Я давно не є керівником БПП. Хтось комусь гроші пропонував? Де прізвища? Хто? Навіщо? Якісь плітки і безпідставна брехня", – наголосив мер столиці.

Також Кличко додав, що команда Зеленського при владі маніпулює законами та Конституцією, а на це дивляться українці і міжнародні партнери.

Відеозвернення Віталія Кличка до президента Зеленського:

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Брифінг Андрія Богдана: відео