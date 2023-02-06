Коли завершать розслідування катастрофи у Броварах: Клименко назвав терміни
6 лютого 2023, 22:25Читать новость на русском
Розслідування авіакатастрофи у Броварах триватиме ще кілька місяців. У МВС назвали точніший термін, коли його можуть завершити.
Зараз йде слідство. Про це розповів виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
До речі Тетяна Шутяк мала у травні виходити заміж, – Клименко розповів спогади про загиблих у Броварах
Клименко зазначив, що за місяць – два розслідування можуть завершити.
Я думаю, місяць – два. По-перше, це слідство, я не можу говорити за слідство. По-друге, це робота колективу,
– пояснив посадовець.
Він додав, всю інформацію, яку отримають, необхідно проаналізувати, а потім дати кінцевий результат.Зверніть увагу! СБУ почала розслідування одразу після трагедії. Слідство розглядало 3 версії: порушення правил польоту, несправність гвинтокрила, умисні дії щодо знищення гвинтокрила.
Авіакатастрофа в Броварах: що відомо
- Гвинтокрил ДСНС впав у Броварах 18 січня. Керівництво МВС летіло в одну з гарячих точок. На жаль, усі, хто перебував на борту, загинули. З керівництвом МВС, зокрема, Денисом Монастирським, попрощалися 21 січня.
- Загалом загинуло 14 осіб, серед них – одна дитина. Постраждали 25 осіб, серед яких 11 дітей.
- Уряд створив спеціальну робочу групу для розслідування трагедії. Туди увійшли виконувач обов'язків голови МВС, керівник ДСНС та представники інших міністерств.