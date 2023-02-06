Коли завершать розслідування катастрофи у Броварах: Клименко назвав терміни

Розслідування авіакатастрофи у Броварах триватиме ще кілька місяців. У МВС назвали точніший термін, коли його можуть завершити.

Зараз йде слідство. Про це розповів виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

До речі Тетяна Шутяк мала у травні виходити заміж, – Клименко розповів спогади про загиблих у Броварах

Клименко зазначив, що за місяць – два розслідування можуть завершити.

Я думаю, місяць – два. По-перше, це слідство, я не можу говорити за слідство. По-друге, це робота колективу,

– пояснив посадовець.

Він додав, всю інформацію, яку отримають, необхідно проаналізувати, а потім дати кінцевий результат.

Авіакатастрофа в Броварах: що відомо

Гвинтокрил ДСНС впав у Броварах 18 січня. Керівництво МВС летіло в одну з гарячих точок. На жаль, усі, хто перебував на борту, загинули. З керівництвом МВС, зокрема, Денисом Монастирським, попрощалися 21 січня.

Загалом загинуло 14 осіб, серед них – одна дитина. Постраждали 25 осіб, серед яких 11 дітей.

Уряд створив спеціальну робочу групу для розслідування трагедії. Туди увійшли виконувач обов'язків голови МВС, керівник ДСНС та представники інших міністерств.

СБУ почала розслідування одразу після трагедії. Слідство розглядало 3 версії: порушення правил польоту, несправність гвинтокрила, умисні дії щодо знищення гвинтокрила.