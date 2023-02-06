Тетяна Шутяк мала у травні виходити заміж, – Клименко розповів спогади про загиблих у Броварах

Гелікоптер з керівництвом МВС 18 січня впав на дитячий майданчик у Броварах. Серед 14 загиблих людей була 27-річна помічниця міністра Тетяна Шутяк.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко, передає 24 Канал.

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"Я один з перших з керівництва приїхав на місце трагедії. Мені важко про це говорити. З Денисом Монастирським та Євгенієм Єніном ми проводили дуже багато часу. Ми обговорювали проблеми Ми часто виїжджали з першим заступником міністра у зону бойових дій", – зазначив Клименко.

Трагедія для держави

За словами міністра, із загиблим в авіакатастрофі керівництвом МВС він щодня проводив по кілька годин. Відтак ці люди були близькі для нього.

До сьогодні, коли дивимось на їхні фотографії, то не віримо, що таке відбулося. Ми (у національній поліції – 24 Канал) знали, чим живуть ці люди. Помічниця міністра Тетяна Шутяк мала виходити заміж у травні. Люди планували своє життя. Воно обірвалося так трагічно. Це трагедія для всієї системи МВС, держави, – сказав Клименко.

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