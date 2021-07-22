Ми поза грою, – Клімкін назвав угоду щодо "Північного потоку-2" катастрофічною для України

Павло Клімкін відреагував на угоду США та Німеччини щодо скандального російського газопроводу "Північний потік-2". Він наголосив, що вона означає те, що до Києва не дослуховуються.

Ми навіть не частина процесу, – Клімкін

За словами колишнього міністра закордонних справ, угода про газопровід – лише частина айсбергу. Все решта "залишається за лаштунками".

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Для нас висновки близькі до катастрофічних. Справа не лише в результатах, а в тому – що ми не в грі. До нас не дослуховуються, ми не шукаємо рішень за одним столом зі США, ЄС та Німеччиною. Ми навіть не є частиною процесу, не те, що результату,

– сказав ексміністр.

Він наголосив, що Україна робить багато емоційних заяв, які "мають таку ж силу, як торішній сніг". Союзники все менше вірять нам та поважають. Україна стає частиною проблеми, а не частиною рішення.

Головне про угоду США та Німеччини

21 липня президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель оприлюднили спільну позицію щодо "Північного потоку-2".

Політики наголосили, що Київ отримає гарантії збереження транзиту газу після запуску скандального газопроводу.

Речник Держдепу США Нед Прайс зазначив, що така угода не є вигідною ні для України, ні для Німеччини.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що Київ не брав участь у перемовинах щодо заяви Байдена і Меркель.

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