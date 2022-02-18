Клімкін пояснив багатоходівку Путіна з загостренням на Донбасі

Ексглава МЗС Павло Клімкін переконаний, що ймовірність повномасштабного вторгнення Росії зменшилася, але зросла можливість точкових загострень. У них, а також у грі довкола "легітимізації" бойовиків і полягає багатоходівка Володимира Путіна.

Імовірність повномасштабного вторгнення зменшилась саме після 17 лютого, коли російські найманці влаштували нове загострення на Донбасі. Таку думку в ефірі висловив міністр закордонних справ у 2014 – 2019 роках.

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Багатоходівка Путіна

Павло Клімкін переконаний, що російський президент ніколи не буде діяти передбачувано. Коли він піде на масштабну операцію, то обов'язково це приховає, а не буде готуватися до цього такими обстрілами.

Сьогодні Станицю Луганську й Врубівку обстріляли ворожі гаубиці та міномети снарядами забороненого калібру. Це свідчить, що Путін свідомо "підняв ставки", щоб привернути увагу до того, що відбувається на окупованій території, де, буцімто, "планується наступ ЗСУ",

– вважає дипломат.

Ще однією провокацією Володимира Путіна, за словами ексглави МЗС, було звернення Держдуми, в якому його просять легітимізувати бойовиків. Цей документ дає керманичу Кремля одразу два козирі.

"Він хотів показати себе миротворцем: "бачите, є ще гірші сьогодні в Росії, а я начебто на цьому тлі тримаю позицію". І тепер його то Макрон просить, то Шольц якось по-людськи себе вести. А по-друге, Дума дала Путіну пістолет з гачком, і він на цей гачок може натиснути", – заявив ексміністр.

Він також прокоментував Мінські угоди. Дипломат переконаний, що вони ніколи не будуть реалізовані, що дасть привід Путіну визнати "незалежність" тимчасово окупованих територій і завести туди "блакитні шоломи".

Я вважаю, що в найближчі дні у нас ймовірність великих дій з боку Путіна зменшилася, але 100% тиск буде підніматися. І осінь теж буде дуже непростою,

– резюмував Павло Клімкін.

Загострення на фронті 17 лютого

Російські найманці 17 лютого влаштували на Донбасі чи не найбільше загострення за останні кілька років, а почали все з дитсадка. Внаслідок обстрілу отримали контузії троє його працівників. На щастя, діти не постраждали.

Загалом бойовики станом на 22 годину вечора влаштувати 50 обстрілів на Донбасі. З них 39 – із застосуванням забороненого озброєння.

Крім трьох працівників дитсадка, які зазнали контузій, один військовий отримав поранення, а ще один – бойове травмування. Також внаслідок обстрілів постраждали ще двоє цивільних.

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