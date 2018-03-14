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Клімкін прокоментував вибух біля польського Меморіалу орлят у Львові

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Клімкін зсудив вибух біля польського Меморіалу орлят у Львові
Клімкін зсудив вибух біля польського Меморіалу орлят у Львові / 24 Канал

Глава МЗС України Павло Клімкін засудив акт вандалізму, що трапився ввечері 13 березня біля польського Меморіалу орлят на Личаківському кладовищі у Львові.

Про це Клімкін написав на своїй сторінці у Twitter.

"Кожна людина заслуговує на людську шану. Два тижні тому я був на Личаківському кладовищі та поклав квіти до Меморіалу львівських орлят. Категорично засуджую акт вандалізму, вчинений цієї ночі поблизу Меморіалу", – мовиться у повідомленні міністра.

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Більше – дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, 13 березня у Львові на території Личаківського кладовища трапився вибух. Внаслідок події ніхто не постраждав, за фактом вибуху порушено кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

Що таке Меморіал львівських орлят? Польський військовий меморіал у Львові. "Львівські орлята" – учасники боїв проти ЗУНР (1918-1919 рр.) та проти більшовиків (1920 р.), – були поховані на "Цвинтарі захисників Львова", що становить частину Личаківського кладовища.

Теги: Новини України Новини Львова Новини політики Павло Клімкін МЗС України Новини Польщі Вибух
Джерело: 24 Канал
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