Клімкін прокоментував вибух біля польського Меморіалу орлят у Львові

Глава МЗС України Павло Клімкін засудив акт вандалізму, що трапився ввечері 13 березня біля польського Меморіалу орлят на Личаківському кладовищі у Львові.

Про це Клімкін написав на своїй сторінці у Twitter.

"Кожна людина заслуговує на людську шану. Два тижні тому я був на Личаківському кладовищі та поклав квіти до Меморіалу львівських орлят. Категорично засуджую акт вандалізму, вчинений цієї ночі поблизу Меморіалу", – мовиться у повідомленні міністра.

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Кожна людина заслуговує на людську шану. Два тижні тому я був на Личаківському кладовищі та поклав квіти до Меморіалу львівських орлят. Категорично засуджую акт вандалізму, вчинений цієї ночі поблизу Меморіалу. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 марта 2018 г.

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Нагадаємо, 13 березня у Львові на території Личаківського кладовища трапився вибух. Внаслідок події ніхто не постраждав, за фактом вибуху порушено кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

Що таке Меморіал львівських орлят? Польський військовий меморіал у Львові. "Львівські орлята" – учасники боїв проти ЗУНР (1918-1919 рр.) та проти більшовиків (1920 р.), – були поховані на "Цвинтарі захисників Львова", що становить частину Личаківського кладовища.