Поступки Дональда Трампа Кремлю можуть бути зумовлені наявністю компромату у Володимира Путіна. Гілларі Клінтон заявила, що свідченням цього є спроби президента США приховати файли Джеффрі Епштейна.

Про це колишня держсекретарка США заявила у подкасті High Stakes, який вона веде разом із журналісткою Карою Свішер. Вона наголосила, що у Москві можуть зберігатися компрометуючі фото або відео за участю очільника Білого дому.

Шахрайство чи страх викриття

Головним свідченням своєї версії Клінтон вважає те, наскільки затято президент США опирався розсекреченню документів Джеффрі Епштейна. За її словами, логіка дій Вашингтона полягає в бажанні догодити Кремлю, аби той не оприлюднив наявні матеріали.

Вона також знову назвала американського лідера маріонеткою Кремля, нагадавши, що говорила про небезпечні зв'язки ще під час передвиборчих дебатів десять років тому.

На думку Клінтон, політик планує розділити сфери глобального впливу, залишивши Москві контроль над Європою, однак російські апетити не зупиняться на території України.

Позиція Білого дому та занепокоєння Києва

Останніми тижнями Вашингтон здійснив низку суперечливих кроків, зокрема, заморозив закон про санкції проти Росії заради дипломатичних переговорів і погодив постачання російського дизельного пального.

Президент Володимир Зеленський раніше підкреслював, що подібні дії виглядають як спроба змусити Україну до капітуляції, попри неспроможність США змусити Кремль припинити війну.

Раніше політолог Максим Джигун також зауважував, що серед можливих важелів російського шантажу можуть фігурувати розшифровки файлів Епштейна.