Клінтон шкодує, що спонукав Україну відмовитись від ядерної зброї

Колишній президент США Білл Клінтон заявив, що шкодує про Будапештський меморандум та ядерне роззброєння України. За його словами, Росія б не почала вторгнення, якби Україна була ядерною державою.

Про це Білл Клінтон заявив під час інтерв'ю. Колишній американський президент визнав особисту причетність до ядерного роззброєння нашої країни.

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Україна боялася віддавати ядерну зброю

Білл Клінтон висловив переконання в тому, що диктатор Путін не підтримав би документ, аналогічний Будапештському меморандуму, як це колись зробив перший російський президент Борис Єльцин. При тому колишній американський президент відзначив, що за його президентства українці боялися віддавати ядерну зброю.

Вони (українці – 24 канал) боялися віддати її (ядерну зброю – 24 Канал), бо думали, що це єдине, що захищало їх від експансіоністської Росії. Путін, коли побачив нагоду, порушив угоду і спочатку захопив Крим. І я через це почуваюсь жахливо, тому що Україна є дуже важливою країною,

– зазначив Клінтон.

Колишній президент США переконаний, що Захід повинен підтримувати Україну і ця підтримка повинна залишатися непохитною.