Чому для росіян важлива Кліщіївка та Курдюмівка: в ЗСУ назвали 3 причини

Біля Кліщіївки та Курдюмівки точаться активні бої. Ворог інтенсивно тримається саме за ці населені пункти, адже розуміє, що їхня втрата може призвести до фатальних наслідків.

Лінія зіткнення може суттєво змінити свій вигляд після того, як окупанти втратять свої позиції в районі Кліщіївки та Курдюмівки. Про це 24 Каналу повідомив начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш.

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У росіян можуть початись проблеми

За словами Іллі Євлаша для росіян є три головні причини утримуватись за Кліщіївку та Курдюмівку. Річ у тім, що це:

висоти;

логістичні маршрути;

фланги Бахмута.

Все це в комплексі грає дуже велику роль на ділянці фронту Східного угруповання військ. Оскільки втрата цих позицій призведе до подальших змін на карті, як виглядатиме лінія зіткнення,

– зауважив Євлаш.

Крім того, це дозволить нашим військовим зайти ще далі в тили противника, завдавати ударів по командних пунктах, складах з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами ворога.

"Звісно ж, це набагато ускладнить логістику противника, що також буде відображатись на кількості їхніх обстрілів і загалом на забезпеченні військового угруповання російської армії", – наголосив речник Східного угруповання ЗСУ.

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