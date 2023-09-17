Кліщіївка, молодці, – Зеленський у зверненні подякував усім українським захисникам

Сили оборони продовжують відбивати навалу російських загарбників. Президент Володимир Зеленський ввечері 17 вересня записав своє традиційне звернення до українців.

Глава держави подякував нашим захисникам. Зокрема, за звільнення Кліщіївки, повідомляє 24 Канал.

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Зеленський подякував військовим

Президент зазначив, що в сьогоднішньому зверненні він хоче подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, – льотчикам та інженерам Повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім зенітникам.

Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже, й кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни! І всім, хто зараз на передовій. Кожній бригаді. Від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність!

– наголосив глава держави.

Він особливо відзначив воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє саме в районі Бахмута:

80-та бригада ДШВ,

5-та окрема штурмова бригада,

славетна 95-та й Об'єднана штурмова бригада Національної поліції "Лють".

"Кліщіївка! Молодці!" – підкреслив український лідер.

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Глава держави подякував рятувальникам

Зеленський зауважив, що сьогодні Україна відзначає День рятівника.

І в п'ятницю, напередодні, мав честь особисто подякувати працівникам і працівницям ДСНС України й усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя,

– зазначив президент.

Він подякував не лише всім українським рятівникам, але й усім рідним – мамам і татам хлопців і дівчат, чоловіків і жінок, які працюють у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

"Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так: рятувати інших, робити все наше суспільство більш міцним і більш людяним. Дякую!" – наголосив український лідер.

Він додав, що сьогодні ж – і це дуже символічний збіг – в Україні відзначається День усиновлення.

"Це, певно, одна з найпочесніших місій у житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Всім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль у цьому світі, – усім дякую!" – підкреслив глава держави.

За його словами, ми як держава маємо прийти до того, щоб для всіх дітей у нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшлася своя родина – свій власний дім, сім'я.

"Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього! Слава кожному й кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильнішими! І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО й артилерія – пріоритет. Слава Україні!" – підсумував Зеленський.