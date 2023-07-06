У Кліщіївці Сили оборони дуже потужно працюють, деталі згодом, – Череватий

У районі Кліщіївки, що на Бахмутському напрямку, ЗСУ мають успіх під час контрнаступу. Зараз там дуже потужно працюють наші Сили оборони.

Про це повідомив заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Він зазначив, що поки не може розкрити деталей.

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ЗСУ потужно працюють у Кліщіївці

За словами Череватого, станом на сьогодні у Кліщіївці дуже потужно працюють наші Сили оборони. Він підкреслив, що деталі поки що не можуть розкрити, але зазначив, що там тривають потужні бої.

Однак судячи з того, як у ворожих пабліках йде нагнітання паніки, я думаю, для них дуже символічною буде назва Кліщіївка,

– сказав Череватий.

Що відбувається у Кліщіївці

Напередодні речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів, що Сили оборони мають успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Так, північніше та південніше міста Бахмут українські війська продовжують чинити тиск на ворога та вибивають його з раніше захоплених рубежів.

Водночас терористи чинять потужний опір, застосовують резерви, але зазнають великих втрат на фронті. Наразі тривають важкі бої.

До речі, пропагандист Олександр Сладков заявив, що ворожа армія нібито відступила з Кліщіївки. Однак про взяття населеного пункту під контроль України офіційно не повідомляли.

Українські військові наголосили, що загарбники поки не відступили з Кліщіївки, а Сладков – бреше. Але положення окупантів – критичне.

Кліщіївка – село Бахмутської міської громади Бахмутського району Донецької області. 19 січня 2023 року Росія окупувала село. 6 лютого загарбники потужно обстріляли населений пункт. 5 липня ЗСУ почали вибивати окупантів з гори біля Кліщіївки.