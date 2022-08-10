Металеві клітки в Маріуполі: Гудков пояснив, як кремль використовуватиме полонених

Окупанти збираються влаштувати псевдосуд над українськими захисниками Маріуполя. росія маніпулюватиме життями українських військовополонених, аби шантажувати Україну.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. російські загарбники встановили у філармонії Маріуполя металеві клітки.

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Як повідомили у мерії міста, окупанти збираються влаштувати судилище над захисниками "Азовсталі".

"Цирк для внутрішнього ринку"

На думку Гудкова, насамперед "трибунал" хочуть показати самим росіянам.

"Це картинка для "внутрішнього ринку". Вони хочуть використати це для задоволення примітивних інстинктів цієї маси з перевернутою свідомістю", – зазначив політик.

Він порівняв судилище у Маріуполі із кривавими боями між гладіаторами, які влаштовували у Стародавньому Римі задля втіхи натовпу.

Натовп, що втратив розум від крові, вимагав: "Добий його, добий!". Саме для такої маси, яка прагне чужої крові, вони (окупанти – 24 канал) хочуть влаштувати цей цирк,

– наголосив Гудков.

Російський опозиціонер припустив, що загарбники можуть зайти занадто далеко і навіть винести українським військовополоненим смертний вирок.

Судилище у Маріуполі як інструмент торгу

Гудков вважає, що росія також влаштовує судилище у Маріуполі, аби тиснути на українську владу.

Це буде використано як інструмент торгу. Мовляв, віддайте нам щось, а ми вам віддамо 2 тисячі життів ваших героїв,

– сказав політик.

За його словами, кремль хоче спочатку змусити Україну сісти за стіл переговорів.

"Потім росіяни казатимуть: "Віддайте нам Херсон". Адже вони розуміють, що їм там не втриматися. Далі буде: "Віддайте нам Запоріжжя", "сухопутний коридор до Криму" тощо", – припустив Гудков.

Чого хоче путін

За його словами, такими абсурдними методами путін хоче привернути до себе увагу.

"путін хоче, щоб світ з ним розмовляв. Це вигнанець і воєнний злочинець, якого зневажають. Але він домагається, щоб з ним говорили очільники великих держав і задовольняли його самолюбство", – зазначив російський опозиціонер.

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