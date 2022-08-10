Металеві клітки в Маріуполі: Гудков пояснив, як кремль використовуватиме полонених
Окупанти збираються влаштувати псевдосуд над українськими захисниками Маріуполя. росія маніпулюватиме життями українських військовополонених, аби шантажувати Україну.
Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. російські загарбники встановили у філармонії Маріуполя металеві клітки.
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Як повідомили у мерії міста, окупанти збираються влаштувати судилище над захисниками "Азовсталі".
"Цирк для внутрішнього ринку"
На думку Гудкова, насамперед "трибунал" хочуть показати самим росіянам.
"Це картинка для "внутрішнього ринку". Вони хочуть використати це для задоволення примітивних інстинктів цієї маси з перевернутою свідомістю", – зазначив політик.
Він порівняв судилище у Маріуполі із кривавими боями між гладіаторами, які влаштовували у Стародавньому Римі задля втіхи натовпу.
Натовп, що втратив розум від крові, вимагав: "Добий його, добий!". Саме для такої маси, яка прагне чужої крові, вони (окупанти – 24 канал) хочуть влаштувати цей цирк,
– наголосив Гудков.
Російський опозиціонер припустив, що загарбники можуть зайти занадто далеко і навіть винести українським військовополоненим смертний вирок.
Судилище у Маріуполі як інструмент торгу
Гудков вважає, що росія також влаштовує судилище у Маріуполі, аби тиснути на українську владу.
Це буде використано як інструмент торгу. Мовляв, віддайте нам щось, а ми вам віддамо 2 тисячі життів ваших героїв,
– сказав політик.
За його словами, кремль хоче спочатку змусити Україну сісти за стіл переговорів.
"Потім росіяни казатимуть: "Віддайте нам Херсон". Адже вони розуміють, що їм там не втриматися. Далі буде: "Віддайте нам Запоріжжя", "сухопутний коридор до Криму" тощо", – припустив Гудков.
Чого хоче путін
За його словами, такими абсурдними методами путін хоче привернути до себе увагу.
"путін хоче, щоб світ з ним розмовляв. Це вигнанець і воєнний злочинець, якого зневажають. Але він домагається, щоб з ним говорили очільники великих держав і задовольняли його самолюбство", – зазначив російський опозиціонер.
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Підготовка до "трибуналу" у Маріуполі: що відомо
- На сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти зібрали тюремні клітки. За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, діаметр арматури становить 20 міліметрів.
- Інформацію про підготовку до показового судилища підтвердив так званий "голова" квазіреспубліки на Донбасі дєніс пушилін.
- Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, окупанти остаточно не визначилися із датою так званого "трибуналу". Попередньо росіяни планують влаштувати самосуд над азовцями наприкінці серпня або на початку вересня.
- Асоціація родин захисників "Азовсталі" звернулася до президента Володимира Зеленського та всіх міжнародних організацій, зокрема гарантів безпеки бійців – Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН. Рідні військових просять їх втрутитися у цей театр абсурду, засудити та завадити проведенню фейкових трибуналів, які загрожують бійцям полку Прокопенка.