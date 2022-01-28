Клуби диму й попелу: в Японії сталося виверження вулкана Сакура-дзіма

В Японії 28 січня сталося виверження вулкана Сакура-дзіма. Він викинув великі клуби диму та попелу над островом Кюсю.

Вулкан вважають одним з найактивніших в світі. Метеорологи пильно слідкують за ситуацією.

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Сакура-дзіма – небезпечний вулкан

Вулкан розташований біля узбережжя Кагосіми. У цьому японському місті живе близько 600 тисяч людей. Сакура-дзіма є дуже небезпечним вулканом через свій вибуховий потенціал.

Найбільші виверження вулкану спостерігали між 1471 і 1476 роками, а також у 1914 році.

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