Ключ у Москві, – Данілов заявив, що завершення війни залежить тільки від Путіна

Україну кілька місяців чекатимуть важкі часи. Адже питання терміну чинності закону про тимчасово окуповані території збуджує Росію.

Кремль хоче внести корективи у документ щодо нібито розв'язання цього питання. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

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Він вважає, що якщо Володимир Путін не ухвалить рішення, що війну треба закінчувати, то можна писати і робити, що завгодно.

Насправді ключ від цього всього лежить в Москві,

– наголосив Данілов.

За його словами, поки не зрозуміло, чи глава Кремля це зробить. Адже щодо цього відсутні аргументи.

Путіна цікавить Європа, – Данілов

Данілов вважає, що українські військові зможуть повернути під контроль нашої держави Донецьк і Луганськ, якщо від Володимира Зеленського пролунає відповідний наказ.

"Це велика гра з дестабілізації ситуації не тільки на території України. Насправді його цікавлять більші території", – сказав секретар РНБО.

Російського президента, як відзначив Данілов, цікавить Європа. Водночас поведінка Путіна – це виклик, на який ця частина світу не дає адекватних відповідей.

Він вважає, що повинен показати Європі, як це "правильно" має відбуватися. Ви знаєте, що Володимир Олександрович (Зеленський – 24 канал) відкрито хоче, щоб ця війна закінчилася. Але вона повинна закінчитися так, щоб ми не втратили свою територію і свою суб'єктність. Олексій Данілов Секретар РНБО

Ситуація на Донбасі: головне

За 24 жовтня проросійські бойовики 4 рази порушували режим припинення вогню.

Вони застосовували озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями.

Окупаційні війська стріляли із гранатометів в районі Світлодарська, в напрямках Травневого, Кам'янки та Новоселівки.

Джерело: пресслужба ООС