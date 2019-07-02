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      Клюєва і Шарія зареєстрували кандидатами в нардепи: активісти планують акцію протесту на Майдані

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      Клюєва і Шарія зареєстрували кандидатами в депутати
      Клюєва і Шарія зареєстрували кандидатами в депутати / Колаж 24 каналу

      Центральна виборча комісія прийняла рішення зареєструвати екс-главу АП часів Януковича Андрія Клюєва та проросійського блогера-українофоба Анатолія Шарія кандидатами у народні депутати. Це рішення обурило багатьох активістів, тому вони планують вийти на акцію протесту увечері 2 липня на Майдан Незалежності у Києві.

      Закликав всіх небайдужих до цієї акції волонтер Роман Синіцин на своїй сторінці у Faceboоk.

      До слова: "Мені пропонували очолити БПП, але я відмовлявся!": чому Гройсман відмежувався від Порошенка

      Синіцин розповів, що російського пропагандиста Шарія і шістку Януковича Клюєва зареєстровано кандидатами в депутати, хоча вони не жили останні 5 років в Україні та за законом взагалі не мали жодних шансів бути зареєстрованими.

      Він наголосив, що не збирається цього терпіти та закликав о 20:00 всіх охочих вийти на Майдан. "Якщо ви з нами – приходьте. Неважливо за кого ви, за Порошенка, за Вакарчука, за Тимошенко, за Ляшка чи Зеленського. Головне, щоб ви були за Україну. Терпіти більше не можна. 20:00, Київ, Майдан Незалежності", – підсумував Синіцин.

      У коментарях користувачі соцмережі почали підтримувати таку ідею Синіцина, дехто відповів, що прийде також.

      Зазначимо, у ЦВК кажуть, що зареєстрували кандидатів у депутати Клюєва та Шарія через рішення суду. Так, Андрій Клюєв буде кандидатом у народні депутати в мажоритарному окрузі №46 – це Донецька область. А Антолій Шарій є першим номером у виборчому списку "Партії Шарія".

      Коли відбудуться вибори до Верховної Ради? Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Тому, за рішенням Конституційного суду, позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

      паартії
      Партії будуть розміщені у виборчому бюлетені під такими номерами / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Андрій Клюєв Новини Києва ЦВК Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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