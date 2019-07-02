"Мені пропонували очолити БПП, але я відмовлявся!": чому Гройсман відмежувався від Порошенка

Чинний прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, попри те, що свого часу підтримував політику п’ятого українського президента Петра Порошенка та його партії, нещадно розкритикував вищезазначену політичну силу. На його думку, упродовж наступних п'яти років, партія Порошенка не зазнає жодних змін.

Як наголосив Гройсман у ефірі програми "Свобода слова", він з першого дня створення "Блоку Петра Порошенка" ніколи не був членом цієї політичної сили.

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"Більше того, якби я вважав і вірив в те, що там можуть бути нові підходи для того, щоб робити необхідні зміни, я би, не думаючи жодної хвилини, приєднався би до цієї політсили", – зауважив він.

Натомість, каже Гройсман, він обрав "непростий і дуже складний самостійного походу" зі своєю командою, в яку вірить і за яку йому буде несоромно.

Так, кілька років тому мені навіть пропонували очолити "Блок Петра Порошенка". Але я завжди відмовлявся. У мене ніколи не було партійного квитка. Це партія була Петра Олексійовича Порошенка, зараз вони її перейменували на іншу партію, додали кілька нових людей, залишили багато старих людей. І, в принципі, я вважаю, що в цій політичній силі нічого не зміниться упродовж наступних п’яти років. Вони, як працювали до цього, так будуть працювати й після цього. Мене це не влаштовує,

– констатував чинний очільник Кабміну.

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Водночас Гройсман підкреслив, "коли ти є гравцем чужої збірної, ти не можеш звітувати за те, що не поділяєш".

На думку політичного експерта Олексія Мінакова, партія "Блок Петра Порошенка" вирішила змінити свою назву на "Європейська солідарність", оскільки має високий антирейтинг.

Але якщо подивися уважно на з'їзд партії, який відбувся на початку червня, то якихось нових обличь ми там не побачили, попри заяви оновити склад партії. Навпаки, чинні можновладці якраз були присутніми на цьому з'їзді,

– каже експерт.

За його словами, рейтинг цієї політсили тримається виключно на особистості Петра Порошенка

"Але вони матимуть близько 10% на виборах – це їхня межа, вище якої їм буде важко стрибнути", – підсумував Мінаков.

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Ще на початку квітня чинний прем'єр заявив, що планує взяти участь у парламентських виборах. Спершу він не оприлюднював, з ким піде: самостійно чи з якоюсь партією. Проте за деякий час заявив, що збирається йти на вибори зі своєю партією. Але і тут був небагатослівним – ні назву, ні імена членів команди не оголошував.

Коли вирішимо всі організаційні питання, повідомимо, де розташовується штаб, хто його очолює, хто входить, яку ідеологію має політсила та які завдання перед нею стоять. Я б хотів, щоб це була достатньо якісна з точки зору професійності та здатності політична сила. Також би хотів бути дотичним до створення класичної центристської політичної партії, яку би було створено не під вибори, а яка би була достатньо організованою структурою з визначеною ідеологію з об’єднанням якісних і фахових людей, які можуть не просто розмовляти,

– коментував тоді очільник Кабміну.

Згодом стало відомим, що партія Гройсмана називатиметься "Українська стратегія". Крім того, на початку червня ця політсила провела з’їзд, на якому оголосили імена її членів.



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