У КМВА показали наслідки обстрілу Києва
Джерело:КМВА
Під ранок 31 травня Росія вдарила по Києву ракетою. Повітряну ціль встигли збити сили ППО, однак уламки ракети все одно спричинили пожежу та руйнування.
У київській міській військовій адміністрації розповіли подробиці про наслідки атаки та показали фото руйнувань.
Дивіться також Київ атакували ракетами: ППО знищила всі цілі, та є шкода від падіння уламків
Наслідки ракетної атаки на Київ
У КМВА повідомили, що внаслідок падіння уламків почалась пожежа на площі приблизно 120 квадратних метрів. Внаслідок атаки пошкоджені: приватне домоволодіння, СТО, автомийка, 6 легкових авто, складське приміщення.
Інформація стосовно потерпілих та загиблих наразі відсутня,
– повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Пізніше у ДСНС повідомили, що пожежу локалізували о 05:55, а о 06:00 вже ліквідували. Також рятувальники остаточно ствердили, що загиблих та постраждалих немає.
Наслідки удару по Києву: фото КМВА та "Київ24"
Що відомо про удар по Києву
- Близько 5 ранку Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Київ, в Україні оголосили повітряну тривогу. Приблизно через 10 хвилин після оголошення небезпеки у столиці чули вибухи.
- У КМВА повідомили, що ворог, попередньо, застосував крилаті ракети. Однак сили ППО встигли збити повітряну ціль.
- Згодом стало відомо, що внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні.
- Вже близько 8 ранку Повітряні сили повідомили, що ворог атакував Київ крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області Росії. Її було знищено.