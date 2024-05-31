У КМВА показали наслідки обстрілу Києва

31 травня 2024, 07:52
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Джерело:

КМВА

Під ранок 31 травня Росія вдарила по Києву ракетою. Повітряну ціль встигли збити сили ППО, однак уламки ракети все одно спричинили пожежу та руйнування.

У київській міській військовій адміністрації розповіли подробиці про наслідки атаки та показали фото руйнувань. 

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Наслідки ракетної атаки на Київ

У КМВА повідомили, що внаслідок падіння уламків почалась пожежа на площі приблизно 120 квадратних метрів. Внаслідок атаки пошкоджені: приватне домоволодіння, СТО, автомийка, 6 легкових авто, складське приміщення.

Інформація стосовно потерпілих та загиблих наразі відсутня,
– повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Пізніше у ДСНС повідомили, що пожежу локалізували о 05:55, а о 06:00 вже ліквідували. Також рятувальники остаточно ствердили, що загиблих та постраждалих немає.

Наслідки удару по Києву: фото КМВА та "Київ24"

Що відомо про удар по Києву

  • Близько 5 ранку Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Київ, в Україні оголосили повітряну тривогу. Приблизно через 10 хвилин після оголошення небезпеки у столиці чули вибухи. 
  • У КМВА повідомили, що ворог, попередньо, застосував крилаті ракети. Однак сили ППО встигли збити повітряну ціль.
  • Згодом стало відомо, що внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні. 
  • Вже близько 8 ранку Повітряні сили повідомили, що ворог атакував Київ крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області Росії. Її було знищено.

Автор: Анастасія Кушпіт