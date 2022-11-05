КНДР втретє за тиждень запустила балістичні ракети за межі країни: куди цього разу
Джерело:Yonhap News Agency
КНДР дуже не задоволена спільними авіаційними навчаннями Південної Кореї та США. З моменту їх початку вона вже втретє запустила балістичні ракети.
Цього разу КНДР запустила 4 ракети малої дальності в бік Жовтого моря. Про це повідомили південнокорейські військові.
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Що відомо про інцидент
За даними Об'єднаного комітету начальників штабів (JCS), запуск ракет відбувся з округу Тонгрім, що у провінції Північний Пхеньян. Випустили їх приблизно між 11:32 ранку та 11:59 ранку, а пролетіли вони близько 130 кілометрів в апогею 20 км з максимальною швидкістю 5 Махів.
Ця провокація відбулася в останній день розширених масштабних спільних авіаційних навчань Південної Кореї та США "Пильний шторм". У них беруть участь близько 240 літаків, зокрема вдосконалені реактивні літаки-невидимки F-35.
Попередня провокація
Попередній раз нервувати КНДР змушувала напередодні, 4 листопада. Так, вчора зранку вона підняла у небо близько 200 військових літаків. Вони знаходилися:
- над внутрішніми районами країни,
- біля західного та східного узбережжя.
У відповідь на це Південна Корея також підняла у небо авіацію, а саме близько 80 винищувачів та реактивних літаків-невидимок.
Активізація КНДР у листопаді
- Лише три дні назад, 2 листопада, КНДР вперше за місяць запустила балістичні ракети в бік Японського моря. При цьому вона порушила морський кордон Південної Кореї. Згодом стало відомо, що таких ракет було випущено щонайменше 10.
- Наступний запуск відбувся 3 листопада. Тоді КНДР запустила 3 балістичні ракети в напрямку Східного моря, через що у Японії спрацювала система попередження.
- В КНДР самі заявили, що нещодавні випробування ядерної зброї – попередження для Вашингтона та Сеула, адже не вітають спільні навчання цих країн. Ба більше КНДР заявила, що через це вони "заплатять найжахливішу ціну в історії".
- Звісно, це викликало й відповідну реакцію. Так, у відповідь на ядерні погрози у США попередили, що будь-яка ядерна атака проти союзників Америки призведе до "кінця режиму" Кім Чен Ина.
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