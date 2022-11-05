КНДР втретє за тиждень запустила балістичні ракети за межі країни: куди цього разу

КНДР дуже не задоволена спільними авіаційними навчаннями Південної Кореї та США. З моменту їх початку вона вже втретє запустила балістичні ракети.

Цього разу КНДР запустила 4 ракети малої дальності в бік Жовтого моря. Про це повідомили південнокорейські військові.

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Що відомо про інцидент

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів (JCS), запуск ракет відбувся з округу Тонгрім, що у провінції Північний Пхеньян. Випустили їх приблизно між 11:32 ранку та 11:59 ранку, а пролетіли вони близько 130 кілометрів в апогею 20 км з максимальною швидкістю 5 Махів.

Ця провокація відбулася в останній день розширених масштабних спільних авіаційних навчань Південної Кореї та США "Пильний шторм". У них беруть участь близько 240 літаків, зокрема вдосконалені реактивні літаки-невидимки F-35.

Попередня провокація

Попередній раз нервувати КНДР змушувала напередодні, 4 листопада. Так, вчора зранку вона підняла у небо близько 200 військових літаків. Вони знаходилися:

над внутрішніми районами країни,

біля західного та східного узбережжя.

У відповідь на це Південна Корея також підняла у небо авіацію, а саме близько 80 винищувачів та реактивних літаків-невидимок.

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