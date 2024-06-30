Володимир Зеленський розповів, що Владімір Путін боїться Китаю, хоч почав співпрацю з Північною Кореєю. Президент пояснив, що російський диктатор почав співпрацювати з Кім Чен Ином з декількох причин.

Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю колумністці The Philadelphia Inquirer, що Путін почав співпрацювати з Кім Чен Ином щонайменше з двох причин, пише 24 Канал.

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Зеленський пояснив, скільки артилерії у КНДР

Володимир Зеленський розповів, що співпрацювати з Північною Кореєю Путіна змусила політична ізоляція та нестача артилерії.

Є декілька мільйонів артилерійських снарядів в Північній Кореї. Путіну просто потрібно потрібна ця артилерія. Тобто він ризикує відносинами з Китаєм через те, що брак снарядів. І це гарний сигнал для наших воїнів – не все так добре на полі бою в Росії,

– розповів Зеленський.

За його словами, запаси артилерійських снарядів у Північній Кореї менші, ніж Росія використовувала впродовж року.

Володимир Зеленський уточнив, що у Кім Чен Ина на складах орієнтовно 5 мільйонів запасів артилерійських снарядів.

"Це говорить про те, що все вони йому (КНДР – Путіну – 24 Канал) дати не можуть, тому що їм потрібні запаси. Але й розуміння для всіх партнерів, що, давайте не будемо говорити про довгу війну", – пояснив Зеленський.

Він уточнив, що у Путіна немає сил, проте є бажання воювати, а в України – немає такого бажання.

До речі, іноземні ЗМІ неодноразово писали, що КНДР передає Росії зброю. Зокрема, передавали артилерійські снаряди у великій кількості. Детальніше читайте за посиланням.