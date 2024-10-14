Провал Білого дому: які наслідки для США матиме співпраця Росії та Північної Кореї

Росія поступово підсилює співпрацю зі своїми партнерами. Зокрема Північна Корея не тільки постачає їй зброю, але й планує перекинути свої війська на окуповані території. Це стало можливо через позицію США щодо війни в Україні.

Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що адміністрація Джозефа Байдена намагалася проводити політику "керованої ескалації", яка і призвела до такого розвитку подій. До слова, військові з Північної Кореї, ймовірно, вже перебувають на окупованих територіях і до кінця 2024 року вони можуть відправитись на лінію фронту.

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Можуть влаштувати в КНДР "Урал"

Водночас реакції цивілізованого світу на ці події немає. Поки не зміниться адміністрація в Білому домі, на думку політолога, її не варто чекати.

Це фактично визнання провалу політики так званої "керованої ескалації", яку просували радник президента з нацбезпеки Джейк Салліван і директор ЦРУ Вільям Бернс,

– наголосив він.

Вони вважали, що має бути "кривавий заповідник", який нібито не буде далі розростатися. Проте відбувається розростання коаліції, в яку втягується все більше країн.

Ця політика була провальною, тому що, як вважає Загородній, без перенесення воєнних дій на території Росії виграти цю війну буде неможливо.

Про коаліцію між Росією та іншими країнами вже заявляється відкрито. Раніше були попередження, мовляв, якщо не дай боже, на території України з'явиться озброєння з Північної Кореї, то будуть вжиті заходи.

Вже підтверджено, що літають в небі України північнокорейські ракети. І де ці заходи?

– наголосив Загородній.

Деякі так звані фахівці сміялись, що, мовляв, Північна Корея може дати росіянам. Однак, як зазначив політолог, насправді КНДР може організувати на своїй території виробництво озброєння, надати людський ресурс. Водночас у росіян є гроші, технології, а китайці можуть надати обладнання.

До слова. Директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут припустив, якщо якась ділянка буде посилена на приблизно 10 тисяч підготовлених військових, наприклад, з Північної Кореї, це може призвести до прориву фронту з виходом на оперативний простір.

Вони можуть в Північній Кореї влаштувати такий "Урал", як це було у Другу світову війну. Судячи з того, скільки північнокорейських снарядів зараз є у росіян, так вони і зробили,

– підкреслив він.

Невідомо, що саме Москва за це могла надати Пхеньяну, проте зараз вже відбувається модернізація північнокорейського озброєння та війська. Не можна виключати, що росіяни передадуть і ядерні технології.

Це вже безпосередній тиск на США. КНДР запускає ракети у бік Гаваїв і готова вчиняти провокації проти Південної Кореї, де перебуває контингент Сполучених Штатів.

"Коли "світовий поліцейський" не дивиться за тим, що відбувається в світі, "бандити" скрізь починають вилазити з різних нір", – резюмував Тарас Загородній.