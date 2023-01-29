КНДР вважає "неетичним" постачання Україні танків після звинувачень у підтримці "Вагнера"
Джерело:Reuters
КНДР критикує рішення США направити танки в Україну, назвавши це "неетичним злочином". Водночас Північна Корея заперечує постачання боєприпасів до Росії.
Сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, Кім Йо Чжон, засудила обіцянку США передати Україні бойові танки, заявивши, що Вашингтон "ще більше перейшов червону лінію".
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КНДР обіцяє разом з Росією протистояти США
Вона підкреслила, що КНДР "стоятиме в одному окопі" з Росією проти США.
Я висловлюю серйозну стурбованість щодо ескалації воєнної ситуації з боку США, через надання Україні військової техніки для наземного наступу,
– сказав Кім Йо Чен.
Сполучені Штати та західні країни "не мають ані права, ані виправдання для наклепу на використання суверенними державами права на самооборону", йдеться у заяві.
КНДР надає зброю вагнерівцям
- У Держдепі США повідомляли, що Росія отримувала зброю від Північної Кореї через треті держави. На такий крок Кремль був змушений піти через санкції, накладені Заходом.
- Речник Держдепу Нед Прайс зазначив, що наприкінці 2022 року США опублікували відомості про те, що КНДР надає Росії допомогу у сфері безпеки. Передовсім мовиться про передачу озброєння ПВК "Вагнера".
- Міністерство фінансів США оприлюднило супутниковий знімок, який показує, що Північна Корея постачає зброю Росії. Було опубліковано фото, як російські вагони, які в листопаді їхали з Росії до Північної Кореї й назад.
- Найімовірніше, це була перша поставка піхотних ракет і снарядів для використання вагнерівцями в Україні. Мінфін США 26 січня визнав ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією і наклав санкції.
- Також слід зазначити, що 25 січня президент США Джо Байден повідомив про рішення передати Україні 31 танк Abrams зі 120-мм снарядами та іншими боєприпасами.