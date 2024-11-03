Можливості є: як Південна Корея та Японія можуть допомогти Україні

Росія залучає до війни проти України північнокорейські війська. Допомогти нашій країні протидіяти посиленій армії ворога може Південна Корея та Японія.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній, адже для них обох через посилення співпраці Росії з КНДР збільшився ризик. До слова, Головне управління розвідки України повідомило, що поблизу кордону з Україною перебувають понад 7 тисяч північнокорейський військових.

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Чому Південна Корея та Японія повинні включатися у війну

Тарас Загородній зазначив, що Південна Корея і Японія можуть допомогти Україні разом зі Сполученими Штатами Америки. Однак до президентських виборів, які відбудуться 5 листопада, реакції від Сполучених Штатів на північнокорейські війська в Україні не буде.

Я думаю, що якесь військове рішення повинно бути, тому що є ескалація і порушення правила, що конфлікт не повинен розходитися по всьому світу,

– мовив політолог.

Водночас вже є напруження на території Корейського півострова. Крім того, глава КНДР Кім Чен Ин запустив у бік Японії міжконтинентальну ракету, яка може пролетіти 7 тисяч кілометрів. Тобто може прилетіти в Європу та США.

Важливо! Сполучені Штати, Південна Корея і Японія домовилися посилити протидію ядерним і ракетним загрозам з боку КНДР на тлі посилення військової співпраці між Північною Кореєю та Росією.

Насамперед Південна Корея та Японія можуть допомогти з ВПК, зокрема з електронікою, якої катастрофічно не вистачає. Адже тренд на аграрну державу й деіндустріалізація призвели до того, що в Україні не виробляють навіть плати.

Все це треба повернути й модернізувати з допомогою Південної Кореї. У них є такі можливості,

– зазначив Загородній.

З Південною Кореєю та Китаєм слід педалювати це питання, тому що вони не хотіли надавати військову допомогу Україні, хоча у них була така позиція, й допомагали лише по гуманітарній лінії.

Тепер багато чого зміняється й треба скористатися цим вікном можливостей,

– додав політолог.

Зазначимо, що Південна Корея відправить фахівців в Україну. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.