КНДР знову активізувалася: Південна Корея підняла у повітря винищувачі

Північна Корея останнім часом активізувала свої військові сили. Так, 4 листопада стало відомо, що країна підняла у небо близько 200 військових літаків.

Так, КНДР привела в рух понад 180 військових літаків. Їх виявили у різних місцях повітряного простору.

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У Південній Кореї терміново відреагували

Як повідомили в Об’єднаному комітеті начальників штабів (JCS) літаки Північної Кореї виявили у небі між 11 ранку та 3 годиною дня. Вони знаходилися:

над внутрішніми районами країни,

біля західного та східного узбережжя.

У відповідь на такі дії КНДР Південна Корея підняла у небо десятки близько 80 винищувачів та реактивних літаків-невидимок.

Активізація КНДР: що відомо

Зазначимо, що це не перший день поспіль КНДР приковує до себе увагу. Так, 2 листопада КНДР вперше запустила балістичну ракету через морський кордон Південної Кореї в бік Японського моря. Згодом стало відомо, що таких ракет було випущено щонайменше 10.

Також в Північній Кореї негативно відреагували на спільні навчання Південної Кореї та США. Так, там заявили, що через це ці країни "заплатять найжахливішу ціну в історії". Також в КНДР додали, що нещодавні випробування ядерної зброї буцімто були попередженням для Вашингтона та Сеула.

У відповідь на ядерні погрози у США попередили КНДР, що будь-яка ядерна атака проти союзників Америки призведе до "кінця режиму" Кім Чен Ина.

КНДР різко протестує проти спільних авіаційних навчань Південної Кореї та США "Пильний шторм", які тривають з 31 жовтня. У них беруть участь близько 240 літаків, зокрема вдосконалені реактивні літаки-невидимки F-35.

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