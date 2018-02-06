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Князєв звернувся до ветеранів АТО з несподіваною пропозицією

18:03, сьогодні 4746 Читать новость на русском

Нацполіція відкриває 190 вакансій. На службу набиратимуть громадян України від 20 до 35 років із повною середньою освітою та посвідченням водія категорії В. Окрім цього, правоохоронці чекають на поповнення із лав військовослужбовців, що повертаються із зони АТО.

Заробітна плата патрульних буде становити від 9 до 10 тисяч гривень. Принаймні так обіцяють у Національній поліції. Курс підготовки триватиме 4 місяці.

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Як зазначив Сергій Князєв, у відомстві хотіли б бачити серед поліцейських учасників Антитерористичної операції. Відтак високопосадовець окремо звернувся до ветеранів АТО з пропозицією працевлаштування.

Надіюсь, що учасники АТО, які звільнились зі Збройних Сил, зокрема, знаменита 72-а бригада, поповнять ряди патрульної поліції,
– розповів Сергій Князєв.

Очільник правоохоронного відомства додав, що у Білій Церкві, де поліція потребує додаткового підкріплення, є багато спортивних залів та молоді. Відтак Сергій Князєв сподівається, що ряди патрульних поповняться молодими людьми, які реалізують себе на службі.

Теги: Новини України Поліція Сергій Князєв Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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