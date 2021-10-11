Ко-ко-ко, – Арестович відреагував на статтю Медведєва про Україну

Олексій Арестович відреагував на статтю експрем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва. Радник голови Офісу Президента порівняв публікацію з балалайкою, на якій грають давно заїжджені тези пропаганди Кремля.

За словами Арестовича, Медведєв не написав нічого нового. У його статті все ті самі тези про "зовнішнє управління", "слабку владу" та "фашистів".

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Російська влада є нелегітимною

У відповідь на закиди Дмитра Медведєва про слабку владу, Олексій Арестович заявив, що російська влада давно є нелегальною, а останнім часом ще й нелегітимною. Радник Єрмака припустив, що говорячи про українську владу, Медведєв не помітив, як втратив свою.За словами Арестовича, експрем'єр Росії пройшов "запаморочливий" шлях від президента до заступника секретаря.

Олексій Арестович переконаний, що у своїй статті дав чітко зрозуміти, хто насправді є винним у всьому, в чому Кремль звинувачує України

Балалайка все та ж – "зовнішнє управління, ко-ко-ко, слабка влада, хто не визначився народ, фашисти". На традиційній російській питання "що робити?" Дмитро Анатолійович відповідає: "Нічого. Будемо терпіти". Відразу стає зрозумілим – хто винен,

– заявив Арестович.

Крім того, заступник Єрмака назвав Росію "об'єктом без історії", а статтю Медведєва – черговою невдалою спробою пропаганди заволодіти Україною.

Останні заяви Арестовича