Які дрони може отримати Україна від партнерів в межах коаліції дронів

Союзники України об'єднались та на початку 2024 року створили коаліцію дронів. Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже розповіла, які саме безпілотники отримає Україна в її межах.

Новопризначена посадовиця розповіла в інтерв'ю 24 Каналу про дрони та півмарафон, який посадовиця пробігла, щоб зібрати 14 тисяч євро на безпілотники для України.

Дивіться також Українські дрони пошкодили загоризонтну РЛС "Воронеж-ДМ", що "бачить" на 6000 кілометрів

Що Браже каже про дрони для України

Байба Браже заявила, що в певний момент потрібно зробити щось конкретне, і вона хотіла зробити щось таке.

У Латвії існує популярна фандрейзингова платформа "Ziedot.lv⁩", яка була створена в рамках громадської ініціативи, здається, років 10 тому. На ній було кілька кампаній зі збору коштів для України. До речі, на платформі вже зібрали багато мільйонів. Я поговорила з послом України й він назвав це (участь у півмарафоні – 24 Канал) гарною ініціативою. Тоді я сказала: "Добре, давайте зробимо",

– розповіла міністерка.

Вона бігла під номером, який дорівнював кількості днів, які Україна бореться з повномасштабною російською агресією. За словами міністерки, до збору долучились друзі та люди, які побачили допис посадовиці в соцмережах. Окрім того, внески зробили друзі, і колеги з НАТО. Тепер дрони на зібраних 14 тисяч євро доправлять в Україну.

Які безпілотники отримає Україна

Латвія разом із Великою Британією очолює міжнародну коаліцію дронів. До неї входить багато країн і її діяльність не дуже публічна, тому я не можу розповідати вам деякі речі, про які не маю права говорити. Але є певні кроки, зібрані кошти та фінансові зобов'язання для виробництва. Деякі речі будуть вироблятися в Латвії, деякі – в інших країнах, зокрема, в Україні,

– розповіла глава МЗС Латвії.

За її словами, є корпус дрона, система наведення та прицілювання, боєприпаси. Тож все буде відповідати динамічним потребам України, а ЗСУ потрібні як простіші дрони, так і складніші, далекобійні. Їх нададуть в межах коаліції.

"Звичайно, забезпечення складнішими дронами не є простим завданням, оскільки вимагає складніших систем наведення. Це також потребує більш ретельного тестування та налаштування. Але зрештою ми все передамо Україні", – сказала посадовиця.

Коротко про коаліцію дронів