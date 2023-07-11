Коаліція з навчання українських пілотів на F-16 – створена: коли стартує навчання
Олексій Резніков розповів, що коаліція з навчання українських пілотів на F-16 вже офіційно створена. Міністр особливо подякував за лідерство Данії та Нідерландів.
Міністр оборони України наголосив, що Меморандум підписали 11 країн. Відповідну заяву Резніков зробив під час саміту НАТО. Він відбувається у Вільнюсі 11 липня, інформує 24 Канал.
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Меморандум визначає умови створеної коаліції.
Деталі
- Українські пілоти навчатимуться керувати F-16.
- Окрім того, існує можливість включення до програми інших типів винищувачів.
- Також коаліція ухвалила рішення про готовність розглянути інші способи надання Україні повнофункціональних можливостей F-16.
Стартує навчання вже у серпні.Важливо! Глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше заявив, що графік навчання зсувається. Українські пілоти мали розпочати опановувати F-16 ще у червні цього року. Володимир Зеленський також наголошував, що деякі партнери затягують з графіком тренувальних місій.
Коли Україна може отримати F-16
Володимир Зеленський заявив, що план щодо постачання багатоцільових винищувачів буде готовий вже влітку 2023 року.
Мені здається, що це може бути серпень, хоча і не з усіма країнами. Це буде початок тренувальних місій. І після початку тренування, будемо вірити, що за шість – сім місяців ми будемо мати перші літаки,
– додав він
Україні потрібні F-16, щоб захистити своє небо.