Політолог та керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів в ефірі 24 Каналу, якими мають бути кроки "коаліції охочих", щоб її учасники нарешті вдалися до рішучих дій. Також за результатами засідання "коаліції охочих" 4 вересня не вдалося домовитися щодо розміщення військ в Україні.

Яку конкретну допомогу можуть надати країни-учасники "коаліції охочих"?

"Наразі рішучість "коаліції охочих" під питанням. Неможливо витримати, коли та чи інша країна заявляє, що не буде посилати військовий контингент в Україну. Може, перестанете говорити, що ви не будете робити. Вже час казати про свої дії, озвучуватимете те, що можете зробити, і яку синергію надати "коаліції охочих", – наголосив політолог.

Тоді, на його думку, це було б дійсно конструктивно та показало, яку роль грає кожна країна. Наприклад, Польща займається логістикою, Франція – надає частину наземного контингенту, країни Балтії – також невелику частину контингенту, Сполучені Штати Америки забезпечують захист повітряного простору та розвіддані, Туреччина – захист на морі.

Треба виходити з того, що кожна країна сьогодні долучається до загальноєвропейської безпеки, до підтримки миру в Україні,

– підкреслив Ігор Чаленко.

Відповідно це був би, за словами керівника Центру аналізу та стратегій, правильний меседж, який би точно показав Володимиру Путіну, що і близько в "коаліції охочих" немає конфліктів. А є синергія, союзницькі відносини, коли кожен учасник коаліції робить те, що він може.

Як західні країни долучаються до гарантування безпеки Україні?