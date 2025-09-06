Політолог та керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів в ефірі 24 Каналу, якими мають бути кроки "коаліції охочих", щоб її учасники нарешті вдалися до рішучих дій. Також за результатами засідання "коаліції охочих" 4 вересня не вдалося домовитися щодо розміщення військ в Україні.
Яку конкретну допомогу можуть надати країни-учасники "коаліції охочих"?
"Наразі рішучість "коаліції охочих" під питанням. Неможливо витримати, коли та чи інша країна заявляє, що не буде посилати військовий контингент в Україну. Може, перестанете говорити, що ви не будете робити. Вже час казати про свої дії, озвучуватимете те, що можете зробити, і яку синергію надати "коаліції охочих", – наголосив політолог.
Тоді, на його думку, це було б дійсно конструктивно та показало, яку роль грає кожна країна. Наприклад, Польща займається логістикою, Франція – надає частину наземного контингенту, країни Балтії – також невелику частину контингенту, Сполучені Штати Америки забезпечують захист повітряного простору та розвіддані, Туреччина – захист на морі.
Треба виходити з того, що кожна країна сьогодні долучається до загальноєвропейської безпеки, до підтримки миру в Україні,
– підкреслив Ігор Чаленко.
Відповідно це був би, за словами керівника Центру аналізу та стратегій, правильний меседж, який би точно показав Володимиру Путіну, що і близько в "коаліції охочих" немає конфліктів. А є синергія, союзницькі відносини, коли кожен учасник коаліції робить те, що він може.
Як західні країни долучаються до гарантування безпеки Україні?
- Європейські країни розробили план забезпечення сильної позиції Києва та її захисту від Москви. Україна має перетворитися на "сталевого дикобраза", завдяки багатонаціональним силам за підтримки США та забезпеченню обороноздатності Євросоюзу. Цей план також включає посилення санкцій проти Росії.
- Не всі країни "коаліції охочих" готові направляти свої війська в Україну після припинення бойових дій. Зокрема, відмовились від миротворчої місії Італія, Польща та Румунія.
- Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні наголосила, що готова надавати допомогу й навчати українських військових. Мелоні також пропонує захистити Україну, використовуючи колективний механізм, схожий на 5 статтю НАТО.