Поки не варто покладати на зустріч у Парижі великі надії. Як зауважив в ефірі 24 Каналу голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, вона точно не буде вирішальною чи епохальною.

Чого очікувати від зустрічі?

Україна зараз перебуває у дуже складних процесах. Нашому керівництву доводиться брати на себе найбільший тягар відповідальності з часів Другої світової війни.

"Україна на межі двох світів. Нам належить вирішальна роль як в боротьбі, так і в майбутній архітектурі безпеки. Тому наша держава й наша війна – це і є модель майбутньої безпекової архітектури", – наголосив Сергій Кузан.

Довідково! "Коаліція охочих" – це союз близько 30 країн, які підтримують Україну та надають свою допомогу. Створення такого альянсу – своєрідна відповідь Європи на зміну політики США після приходу до влади Дональда Трампа.

Після Другої світової і створення НАТО було цілком зрозуміло, що є два центри – США та Радянський Союз. З одного боку був створений Північноатлантичний блок. з іншого – блок Варшавського договору з іншого боку. Тепер вся ця система трансформується.

Зустріч у Парижі є лише однією з складних зустрічей, які спрямовані на те, щоб нарешті виробити механізм взаємодії західних партнерів та напрацювати гарантії, що він все-таки працюватиме. Якщо говоримо на прикладі України, то треба з'ясувати, хто за що платитиме, хто вироблятиме, як забезпечуватимуть постачання зброї, надання розвідувальної інформації.

Якою може бути нова модель світової безпеки?

Варто зважати на факт, що Сполучені Штати не хочуть брати на себе відповідальність за європейський континент. За це тепер має відповідати сама Європа.

Україна є ключовим гравцем у цьому рівнянні. Сьогодні у нас найсильніша армія, ми ведемо наймасштабнішу війну, впроваджуємо сучасні технології, розробки. Все це треба враховувати, якщо ми говоримо про майбутню архітектуру безпеки,

– підкреслив Сергій Кузан.

Сполучені Штати відмовляються гарантувати захист. Європа каже, що не готова відправляти свої війська.

Також варто пам'ятати, що на все це дивиться Китай, Індія та низка інших країн. Вони не знають, як колективний Захід реагуватиме на найбільший безпековий виклик і чи можна покладатися на гарантії, які дають США та Європа.

"Я б не розраховував на проривні рішення в Парижі, але дуже добре, що Україна є двигуном таких зібрань. Саме питання України є наріжним каменем, який змушує всіх збиратись, сідати за один стіл і думати над розв'язанням важливих питань", – додав Сергій Кузан.

Головні заяви під час зустрічі "коаліції охочих":