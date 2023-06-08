На крилах свободи: хто увійшов до коаліції винищувачів і які літаки отримає Україна

Впав останній "конвенційний збройний бастіон" – Україна остаточно домовилась з союзниками про створення коаліції винищувачів у боротьбі з російською агресією. Це означає, що вже незабаром на захист українського неба піднімуться сучасні натівські винищувачі.

Створення "коаліції винищувачів", до якої фактично вже увійшли США та інші союзники України, стане одним із найважливіших етапів у війні проти Росії. 24 Канал проаналізував, які країни вже погодилися надати Україні "крила свободи", а хто ще вагається.

До теми США навчатимуть українських пілотів на F-16, – Байден

Як працює коаліція бойових літаків для України

1 червня 2023 року президент України прибув до Кишинева на зустріч Європейської політичної спільноти, де провів зустрічі з лідерами країн ЄС та Великої Британії. Саме там було остаточно узгоджено концепцію створення Коаліції бойових літаків для України.

Політичне рішення схвалили ще на початку травня 2023 року, на саміті лідерів G7 у Хіросімі. Проте, кілька тижнів фактично існував певний вакуум, а союзники України не мали консолідованої позиції. Зустріч у Молдові цю проблему фактично усунула. Деталі та конструкцію коаліції згодом озвучив заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква.

Це буде глобальна ініціатива, до якої приєднаються не лише країни ЄС, але й, як мінімум, США. Вашингтон пізніше це уточнив. Джо Байден під час свого виступу в Колорадо підтвердив, що США почнуть підготовку українських пілотів на F-16.

У Кишиневі Зеленський говорив з європейцями, а сторони домовились про прискорення підготовки українських пілотів і технічного персоналу для винищувачів четвертого покоління, включаючи, але не обмежуючись лише F-16.



Зеленський у Молдові домовлявся про коаліцію винищувачів / фото ОП

Досягнуті домовленості дозволяють розраховувати на конкретні рішення щодо обсягів і механізму підготовки пілотів, обслуговуючого персоналу, а також створення умов і відповідної інфраструктури для винищувачів вже під час наступного засідання у форматі Рамштайн. Зрештою, усі сьогоднішні рішення реально наблизили день, коли Україна побачить ці літаки вже на своїй території,

– Ігор Жовква про контури коаліції.

Чому коаліція винищувачів пов'язана з посиленням ППО

Питання формування коаліції бойових літаків напряму пов'язано з посиленням ППО та ПРО, адже поки Україна не отримала натівські літаки, вона повинна захищати небо в інший спосіб.

Для цього сформовано так звану "коаліцію петріотів" (від назви системи ППО PATRIOT, – 24 Канал). Ці системи чудово проявили себе в Україні і вже встигли зруйнувати міф про російські "надзвукові" "Кинджали" та балістичні "Іскандери" (ті самі, які начебто не рекомендували смішити).

Окрім PATRIOT Україна також розраховує на нові системи NASAMS, IRIS-T, SAMP/T тощо. Вони вже встигли чудово себе проявити та перетворили українську ППО на одну з найефективніших у світі.

тощо. Вони вже встигли чудово себе проявити та перетворили українську ППО на одну з найефективніших у світі. Поява західних літаків ще більше посилить українську ППО й справдить давню українську мрію про "закрите небо".



ЗРК PATRIOT вже в Україні / ілюстративне фото VERTEIDIGUNGSMINISTERIUM

Хто вже увійшов до коаліції бойових літаків

Наразі офіційно приєдналися до коаліції винищувачів 8 європейських країн.

Велика Британія,

Нідерланди,

Польща,

Данія,

Швеція,

Бельгія,

Португалія

Франція.

Очікується, що вже незабаром ця кількість країн зросте.

Також частиною коаліцію вже офіційно є США. Можливо, до неї незабаром приєднається Канада. Ці країни заявили про початок підготовки українських пілотів на літаках F-16.

Водночас уряд Німеччини може переглянути свою позицію щодо постачання західних винищувачів Україні. Остаточне рішення буде протягом двох тижнів. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Німецьке суспільство, німецька політика дійсно змінили думку. Якби мені два роки тому хтось сказав, що Німеччина поставить важкі озброєння на 3 – 5 мільярдів євро, я не повірив би,

– Пісторіус наголосив, що Німеччина має переосмислити свою політику останніх десятиліть.



Хто увійшов до коаліції винищувачів для України / інфографіка 24 Каналу

Які літаки може отримати Україна

Остаточної крапки в питанні, які саме літаки отримає Україна, наразі нема. Проте, все вказує на те, що це будуть американські винищувачі четвертого покоління F-16.

Це круті машини, які є кращими за все, що нині є в росіян. Навіть за так звані винищувачі п’ятого покоління Су-57, які існують лише, як дослідні зразки і з вірогідністю у 99% не з'являться на театрі воєнних дій, принаймні у зоні покриття українських ППО.

Також йдуть розмови про британські та європейські літаки, втім, питання передачі умовних шведських Gripen, французьких Mirage 2000 чи британських Eurofighter Typhoon також відкрите.

Кожен із проєктів має свої переваги, втім, консенсусно лідерство належить F-16. З іншого боку, F-16 може стати лише першою ластівкою, за якою до України полетять вже Eurofighter та Gripen.

Окрім того, Австралія веде переговори зі США та Україною про передачу 41 винищувача американського виробництва McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. Вони були списані австралійською армією та перебувають на зберіганні. Про це повідомляла газета Financial Review. У квітні про можливі переговори повідомляло видання The Drive.



RAAF F/A-18 Legacy Hornet / фото thedrive.com

Які переваги у F-16

Цих літаків багато (понад 4 600 одиниць на озброєнні армій трьох десятків держав).

З ними знайомі пілоти різних країн (зокрема, Великої Британії, хоча й Сполучене Королівство на озброєнні цих літаків не має),

уніфікована логістика не буде проблемою, на відміну від ситуації, коли Україна отримала б одразу різні літаки, що перетворило б усе це на логістичне пекло.

, що F-16​ – це швидке та ефективне рішення за схемою "на вже". Натомість для нашої держави також є важливе завдання на майбутнє –після перемоги над Росією необхідність у потужних ВПС не зникне. Україні потрібно буде робити вибір на користь тих чи інших моделей.

Важливим аргументом є також і те, що чимало країн НАТО нині проходять переоснащення власних ВПС і переходять з F-16 та новіші зразки (F-35). У такому разі вдасться поєднати приємне з корисними – передати вправний і досі технологічний "секонд-хенд" Україні, натомість отримати ексклюзивні винищувачі 5 покоління з суттєвим дисконтом від США. Саме на це й розраховують Нідерланди, а також Польща.

Варто розуміти, що F-16 – не нові літаки, але навіть у стані "такий, що був у використанні", вони кращі за весь авіапарк України та Росії.

Також не варто забувати, що F-16 – це велика родина літаків, там є чимало модифікацій (понад 10). Перші F-16 стали на бойове чергування аж у 1978 році.

Для чого Україні західні літаки

Тут лише прості відповіді. Кількість і ресурс наявних у ВПС України літаків, а це радянський спадок, вичерпується. Заміни на аналоги чекати нема звідки та й не надто потрібно, адже вони програють по всіх параметрах західним зразкам.

Українські пілоти в різноманітних інтерв'ю визнають, щоБудь-який користувач Вікіпедії знайде навіть деякі переваги на боці машин ВКС РФ (інша справа, що ці цифри можуть бути просто вигадані).

Перевагою західних літаків є сучасні системи та сенсори, які дають машинам відчутну перевагу в небі. Так, це значно складніше. Проте, важливо розуміти, що Україна йде за курсом на вступ до НАТО, тому отримання зброї НАТО є частиною процесу євроатлантичної інтеграції у прямому сенсі слова.

Спектр завдань, які будуть виконувати західні літаки в Україні, також доволі широкий:

По-перше, це посилить українську ППО. Адже саме на роботі авіації базуються західні принципи захисту неба, літак-винищувач є ідеальним мисливцем на "Шахедів".

Адже саме на роботі авіації базуються західні принципи захисту неба, літак-винищувач є ідеальним мисливцем на "Шахедів". По-друге, широка номенклатура озброєння універсальних платформ F-16 або не менш крутих аналогів, відкриває неймовірні можливості для українських ВПС по знищенню озброєних росіян, їхньої техніки та логістики.

Наразі війна далека від завершення і контрнаступ, якого всі чекають, може бути не останнім. У такому разі, вже восени 2023 року оновлені українські ВПС можуть неприємно здивувати ворога, адже наразі потенційна перевага Росії у повітрі нависає над ЗСУ "дамокловим мечем".

Нагадаємо, що саме російська фронтова авіація стала потужним фактором під час боїв на Півдні влітку та восени минулого року. Завдяки цьому росіяни змогли уникнути знищення угруповання в районі Херсону та врятувати значну частину ресурсів. З появою F-16 такої розкоші в росіян вже не буде.

Завдяки західним літакам ЗСУ суттєво розширять радіус своїх активностей і це стане в нагоді при вирішенні питання активності рештків Чорноморського флоту РФ, а також сухопутних частин окупантів у Криму.

Крім того, F-16 – це не просто сам по собі літак, а платформа для західної зброї. Нині українським фахівцям вартує великих зусиль адаптувати на свої літаки ті ж ракети HARM чи Storm Shadow, а в перспективі й німецькі Taurus.

Поява у ВПС України західних літаків цю проблему вирішує та відкриває нам шлях до використання усіх потужностей широкої номенклатури різноманітної зброї – протирадіолокаційних ракет, ракет класу "повітря-земля" великої дальності, керованих бомб, бомб з GPS-наведенням, бомб з лазерним наведенням, протикорабельних ракет Harpoon тощо.

Все це не потрібно більше буде переробляти чи адаптувати, воно буде працювати з "рідними" платформами.

Як працює коаліція винищувачів

Наразі українські пілоти починають навчання, більшість джерел говорять, що на симуляторах F-16. Паралельно з цим країни-учасниці коаліції вирішують, скільки літаків надавати Україні, яке озброєння вони матимуть (широка номенклатура ракет і дуже цікаві зразки, не лише вже добре відома українським ВПС AIM-120 AMRAAM), узгоджують питання логістики та ремонту.

Наразі вважається, що українські аеродроми не в змозі приймати F-16, натомість Gripen, за прикладом літаків часів Другої світової, може сідати навіть на автомобільні шляхи.

Таким чином, тимчасовим домом для українських F-16 можуть стати польські аеродроми, де є відповідні умови та захист від непрошених гостей не лише у форматі ППО, але й 5-ї статті договору Північноатлантичного Союзу.

У січні 2023 року спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що для повноцінного захисту повітряного простору Україні необхідно 200 літаків F-16. Схоже, це той орієнтир, на який треба рівнятися. Але реальність така, що Україна спершу отримає не більше 40 – 50 машин (про таку кількість кажуть у Міноборони). Це дозволить сформувати декілька ескадрилій.

За номенклатурою ЗСУ, авіаційна ескадрилья –це 12 літаків, в країнах НАТО ескадрильї більші — до 18 літаків.

Згідно з останніми повідомленнями, більшість літаків нададуть Україні держави ЄС (ті ж Нідерланди та Швеція). Натомість США будуть опікуватись підготовкою пілотів (можливо, для цього навіть залучать United States Navy Strike Fighter Tactics Instructor program, всім відому як TOPGUN (припущення автора).

Також на промисловість США ляже завдання виготовлення літаків на заміну для союзників по НАТО (це ті самі нові робочі місця та мільярдні контракти для економіки).

Навчання триватиме місяці (не роки, як західні союзники припускали спочатку). За оцінками видання The Guardian, мінімальна підготовка займає 3 місяці, оптимальним варіантом є 6 – 9 місяців. При цьому, американські ЗМІ писали, що українські пілоти (в Україні літали на МіГ-29 і Су-27) на попередніх тестових випробуваннях на авіасимуляторі на авіабазі Морріс, штат Аризона, у лютому - березні 2023 року перевершили очікування американців. За їхніми оцінками, підготовка українських пілотів займатиме лише 4 місяці, тобто значно менше, ніж вважалося раніше.

Важливо Що буде після F-16

Це означає, що вже восени перші українські пілоти можуть бути готовими для бойової роботи на F-16.

Чи стануть F-16 "срібною кулею"

Ні, самі по собі західні літаки не зможуть виграти війну, втім, це дуже важливий аргумент у протистоянні з Росією, який здатен змінити баланс на користь України і переламати хребта "російському верблюду".

Ефективне використання ЗСУ сучасних літаків дозволить суттєво пришвидшити перемогу та звільнення усіх окупованих територій, включно з Донбасом і Кримом. Також поява на фронті цих машин зможе зменшити людські втрати серед українських захисників і збільшити кількість вбитих окупантів.

З наданням Україні F-16 руйнується остання перешкода конвенційної допомоги союзників – далі вже лише ядерна зброя. Сподіваємось, для остаточної перемоги над Росією цього буде досить.