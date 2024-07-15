Які категорії працівників можуть розраховувати на бронювання від мобілізації
15 липня 2024, 06:47Читать новость на русском
Громадяни України можуть отримати бронювання від мобілізації, однак, на всі. У червні Кабмін ухвалив нову постанову.
Так, які саме працівники можуть розраховувати на бронювання від мобілізації, передає 24 Канал.
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Кого можуть забронювати від мобілізації
У червні Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка вносить зміни в порядок бронювання військовозобов'язаних працівників, затверджений у січні 2023 року.
На бронювання від мобілізації можуть розраховувати громадяни, які працюють:
- в органах державної влади та інших державних органах, органах місцевого самоврядування;
- на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ й інших військових формувань в особливий період;
- на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
- у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях й установах членом, учасником або спостерігачем, у яких є Україна, згідно з укладеними міжнародними договорами;
- на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства.