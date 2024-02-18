Кого ненавидить Путін: Яковенко назвав прізвища

Вдень 16 лютого стало відомо про смерть російського "опозиціонера" Олексія Навального. Крім нього, у Владіміра Путіна є ще декілька особистих ворогів.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко зауважив 24 Каналу, що декого Путін намагається знищити власноруч, а деяких інших – руками своїх посіпак.

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Кого Путін вважає ворогами

Російський опозиційний журналіст зазначив, що після смерті Навального серйозна загроза нависла над людьми, яких Путін вважає своїми ворогами.

Крім Навального, якого Путін вважає особистим своїм ворогом, безумовно, таким є Володимир Кара-Мурза,

– сказав Яковенко.

За його словами, російський диктатор особисто ненавидить Володимира Кара-Мурзу-молодшого. Також у списку ворогів Путіна, звісно ж, Міхеіл Саакашвілі та меншою мірою Ілля Яшин й Олексій Горінов.

Яковенко зауважив, що цих людей Путін намагається знищити або власними руками, як у випадку із Кара-Мурзою, або руками своїх прислужників, які нині керують у Грузії, – йдеться про Саакашвілі.

Смерть Навального: що відомо

Олексій Навальний 16 лютого помер у колонії. У Росії заявили, що політику стало зле після прогулянки. У російського "опозиціонера" нібито погіршилося самопочуття й фактично відразу він знепритомнів.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Олафом Шольцом прокоментував звістку про загибель російського "опозиціонера". Глава держави припустив, що це було вбивство, а Навальний повторив долю багатьох раніше замучених Путіним.

Наступного дня після смерті політика команда Олексія Навального підтвердила інформацію про те, що той пішов із життя. Прессекретарка політика зазначила, що тіло Навального забрали слідчі та проводять із ним "дослідження".