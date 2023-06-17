"Є конкретний запит": у ТЦК розповіли, кого мобілізовуватимуть цього літа першочергово

В Україні триває мобілізація, призвати до лав ЗСУ можуть громадян призивного віку, без права на відстрочку. Однак, на сьогодні у Міноборони сформувався конкретний запит. Тож, першочергово будуть призивати саме цю категорію громадян.

Про те, які кваліфікації громадян найбільше потребують в армії цього літа розповів начальник Харківського обласного ТЦК полковник Володимир Арап під час брифінгу, інформує 24 Канал.

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Для того, щоб швидко та якісно опанувати різні види озброєння, які Україні отримала від міжнародних партнерів, багато військових проходять навчання в інших державах чи займаються з іноземними інструкторами на території України.

Тому для співпраці із закордонними інструкторами, які допомагають нашим військовослужбовцям опановувати новітні види озброєння потрібні фахівці, які на високому рівні розмовляють іноземними мовами.

Мобілізація в Україні: головне

Загальну мобілізацію подовжено на 3 місяці, до 18 серпня 2023 року. Мобілізації підлягають військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років, без права на відстрочку.

Під час мобілізації військовозобов'язаних направляють до визначених військових навчальних центрів та закладів. На місцях вивчаються морально-ділові якості призовників з метою визначення їх подальшої профільної підготовки та розподілу за військово-обліковими спеціальностями.

Жоден військовозобов'язаний не може бути призваний до військової частини в зоні бойових дій, без попередньо пройденої спеціальної підготовки.

На призовників, які володіють англійською, німецькою, французькою мовами, є великий запит в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.