На кого в Росії можуть скинути невдачі на фронті: військовий експерт назвав 3 можливі варіанти

Росії доведеться на когось скинути невдачі на фронті. Дістатись може трьом "баштам Кремля", але є варіант, що з'явиться й четверта.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. Раніше повідомлялось, що Москву атакували дрони, після чого в столиці Росії ретельно перевіряють каналізаційні люки.

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Винною буде якась із "башт Кремля"

Черник розповів, що відповідальною за поразку в Росії буде якась із "башт Кремля". Нині їх 3:

"Башта ФСБ" із Бортнкіовим і Патрушевим, яка переконала Путіна розпочати війну, мовляв, за 3 дні можна зруйнувати українську державність.

"Башта військова" із Шойгу та Герасимов, яка не змогла виконати ці завдання.

"Башта Путіна" із Пригожиним і Кадировим.

Питання лише в тому, хто завдасть перший справжній і переможний удар. Направду може з'явитися й четверта сторона. Їхня історія знає такі випадки. Сталін і Берія зійшлися в смертельному поєдинку, Хрущова ж ніхто не бачив, а він зумів переграти Берію і навіть його фізично ліквідувати,

– зазначив військовий експерт.

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Середню ланку вже карають

Крім того, в Росії вже карають середню ланку. Зокрема, вчених-розробників гіперзвукової зброї "Кинджал". Роблять це приховано, але регулярно. Це класична сталінська система. Арешт цих учених, інженерів, розробників.

Однак не вдасться вийти сухими з води й керівникам вищої ланки. У Росії це так не працює. Там карають за поразки і провали, фактично призначають винних.

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