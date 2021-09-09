Кого українці звинувачують у завершенні будівництва "Північного потоку-2"

9 вересня 2021 , 16:05
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Джерело:

соціологічна група "Рейтинг"

Про невигідний для України російський газопровід "Північний потік-2" знають лише 50% наших громадян. 41% з них вважає, що Київ не мав жодних шансів зупинити кремлівський проєкт.

Ставлення українців до "Північного потоку-2"

Про будівництво російського газогону найменше знає українська молодь. Лише 26% людей віком 18 – 29 років чули про скандальну трубу.

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Найбільш обізнані у темі будівництва "Північного потоку-2" є люди від 60 років.

У яких регіонах найбільше цікавляться будівництвом газопроводу

  • Центр – 54% опитаних;
  • Південь – 52%;
  • Схід – 49%;
  • Захід – 45%.

26% опитаних вважають, що відповідальними за те, що Україна не змогла зупинити "Північний потік-2" є і президент Володимир Зеленський, і його попередник Петро Порошенко.

Водночас відповідальність лише на лідера "Слуги народу" покладають тільки 3% українців, а на Порошенка, за каденції якого й почалося будівництво, – 20%


Кого вважають відповідальним за те, що Україна не зупинила "Північний потік-2" / Скриншот

Коротко про "Північний потік-2"

  • Росія вже завершує будівництво газопроводу, яким транспортуватиме газ до Німеччини в обхід України. За даними Bloomberg, трубу запустять вже 1 жовтня.
  • У липні президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель узгодили спільну позицію щодо "Північного потоку-2". Вона передбачає санкції у разі агресії Росії. 
  • Водночас у "Нафтогазі" впевнені, що Росія використовуватиме газ як зброю проти України, це підриватиме нашу безпеку.

Що відомо про опитування 

Дослідження проводили впродовж 2 – 4 вересня 2021 року. Загалом опитали 2500 повнолітніх мешканців усіх регіонів України, крім тимчасово окупованих. Метод опитування – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 2,0%
Автор: Софія Мінджоса