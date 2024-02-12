Здавав патріотів і допомагав росіянам захопити майно: у Бердянську ліквідували колаборанта

В окупованому Бердянську Запорізької області ліквідували місцевого підприємця-колаборанта. Олександр Галій одним з перших пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

Так, Галій допомагав окупантами прибрати до рук бізнес і майно бердянців, здавав українських патріотів. Втім, раптово пішов з життя 10 лютого.

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Мінус ще один зрадник України

У МВА зауважили, що утилізація зрадників України на тимчасово окупованих територіях Запорізької області триває. У Бердянську ліквідували підприємця-колаборанта Олександра Галія, який одним з перших пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

До речі Майже 800 окупантів, 10 танків та майже пів сотні дронів: втрати ворога на 12 лютого

Колаборанта Галія ліквідували / Фото з фейсбуку Бердянської МВА

До повномасштабної війни він займався переробкою сміття та продажем тютюнових виробів.

Після окупації Бердянська дещо змінив свою діяльність – допомагав росіянам прибирати до рук бізнес та майно бердянців, паралельно доповідаючи окупаційній владі про українських патріотів,

– розповіли в МВА.

Також наголосили, зрадникам України слід знати та пам'ятати, що така доля може спіткати кожного з них.

На Запоріжжі ліквідували колаборанта Дідоводюка

Влітку 2023 року в Михайлівці, що під Мелітополем, бійці С.Р.О.К. (смерть російським окупантам і колаборантам) ліквідували колаборанта Дідоводюка.

Він був на особливому рахунку в окупантів. Зрадник годував і напував російських офіцерів, організовував балагани та застілля для віп-колаборантів у своєму генделику "Гетьман".

Втім, партизани передали йому полум'яний привітю Так, 2 червня Дідоводюк живцем згорів у своєму ВАЗ-2121.

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У Луганську ліквідували колаборанта Філіпопенка

У листопаді в тимчасово окупованому Луганську ліквідували колаборанта Міхаїла Філіпоненка. Окупанти заявили про його "трагічну загибель".

Свого часу він очолював так звану "народну поліцію" та "міністерство внутрішніх справ" у псевдореспубліці.

"Якщо говорити про Філіпоненка, то мовить про воєнного злочинця, людину, яка організовувала катування військових та цивільних полонених, брала в цьому безпосередню участь. Тому його ліквідація є особливо важливою", – наголосив представник ГУР Андрій Юсов.