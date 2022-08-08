Сальдо перебуває у важкому стані після отруєння, – МВС

Колишній гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо покинув свою "посаду" після отруєння. Унаслідок отруєння зраднику доводиться боротися за своє життя.

У МВС заявили, що колаборантів чекають два сценарії

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін повідомив, що Володимир Сальдо, який сильно отруївся, перебуває у важкому стані.

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Також Євгеній Єнін звернув увагу, що всіх колаборантів рано чи пізно чекають два сценарії. Зокрема, один сценарій – це отримати підозру "з усіма наслідками", а інший, як сказав Єнін, назавжди покинути світ.

Останнім часом колаборанти покидають Україну. Назавжди. Приміром, заступник гауляйтера Нової Каховки помер після поранення. На початку липня в окупованій Новій Каховці застрелили зрадника-полісмена. До цього був підрив автомобіля з двома колаборантами в Херсоні. У важкому стані перебуває колаборант із Херсонщини Сальдо, який сильно отруївся,

– написав Єнін у фейсбуці.

Що сталося із Сальдо

Дізнайтесь більше – деталі госпіталізації колаборанта Сальдо: дивіться відео