Сальдо перебуває у важкому стані після отруєння, – МВС
Джерело:Євгеній Єнін
Колишній гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо покинув свою "посаду" після отруєння. Унаслідок отруєння зраднику доводиться боротися за своє життя.
У МВС заявили, що колаборантів чекають два сценарії
Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін повідомив, що Володимир Сальдо, який сильно отруївся, перебуває у важкому стані.
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Також Євгеній Єнін звернув увагу, що всіх колаборантів рано чи пізно чекають два сценарії. Зокрема, один сценарій – це отримати підозру "з усіма наслідками", а інший, як сказав Єнін, назавжди покинути світ.
Останнім часом колаборанти покидають Україну. Назавжди. Приміром, заступник гауляйтера Нової Каховки помер після поранення. На початку липня в окупованій Новій Каховці застрелили зрадника-полісмена. До цього був підрив автомобіля з двома колаборантами в Херсоні. У важкому стані перебуває колаборант із Херсонщини Сальдо, який сильно отруївся,
– написав Єнін у фейсбуці.
Що сталося із Сальдо
- Колишній гауляйтер Херсонщині раптово вирішив покинути "посаду" та пішов на лікарняний. Сальдо спершу стверджував, що погіршення самопочуття стало наслідком ускладнення після перенесеного COVID-19.
- Та згодом з'явилась інформація, що колаборант впав у кому. Джерела 24 каналу повідомили, що таким чином загарбники збираються замінити гауляйтера. Новим ставлеником кремля став Сергій Єлісєєв.
- Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович пояснив, що зрадник отруївся "несвіжим алкоголем". Це був "привіт" від партизанів. Водночас кремлівські пропагандисти заявляють, нібито до отруєння Сальдо причетна покоївка та кухар.
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