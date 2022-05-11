Колаборанти роблять заяви космічної ж дурості, українці ж борються за рідну землю, – Зеленський
11 травня 2022 , 22:28Читать новость на русском
Деякі громадяни України на тимчасово окупованих територіях вирішили стати на бік ворога. Вони обрали сторону, в якої немає шансів, тому усі їхні заяви не грають жодної ролі.
Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців наголосив на безперспективності колабораціонізму. Україна обов'язково переможе, тому ті, хто став на бік ворога, можуть лише дбати про те, щоб хоч якось пом'якшити собі покарання.
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