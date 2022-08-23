Посіпака окупантів царьов відверто заявив про кінцевий кривавий план росії в Україні

олег царьов вважає, що політика путіна за останні роки була такою "геніальною", що тепер цей харків'янин цілком може воювати проти росії.

Зізнання катів

Тому росії залишається лише проливати "велику кров". Просто приголомшливо. російські наZі відкрито визнають свою повну неспроможність та імпотенцію, але при цьому вважають, що розплачуватися за їхню нікчемність мають українці.

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Навіть такі, як цей проросійський дядько, квартиру якого в Харкові вже цілком можливо рознесли російські артилеристи.

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"путін – бездарний м*дак, що все проср*в, тому тепер доведеться вбити побільше українців", – пояснює нам тупий виродок царьов. Якийсь нелюдський п**дець. Тупо маніяки.



Посіпака окупантів царьов визнав, що росія не відмовляється від планів тривалої кровопролитної війни в Україні / Скриншот сторінки

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