"Горітиме пів Москви": аналітик-міжнародник сказав, який цинічний задум може виношувати Путін

В Росії вже стають буденністю закриття аеропортів та введення плану "Килим" через атаку українських дронів. Проти ночі 20 липня у Москві понад 100 рейсів було перенесено або скасовано.

Журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко розповів 24 Каналу, як російська влада може використати ситуацію із колапсом в аеропортах. Також через українські безпілотники обмеження в російських аеропортах запроваджувались 19 липня.

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Які збитки зазнає Росія через колапс в аеропортах?

Демченко наголосив, що кожний рейс, який було скасовано, кожне годинне закриття аеропорту в Росії і особливо в Москві, коштує російському бюджету у 50 мільйонів рублів.

На день, за його словами, буває по 7 – 8 разів закривають аеропорти. А останнім часом понад 1000 рейсів скасовані по всій Росії, особливо в центральних містах. Це йдеться вже про десятки мільйонів не рублів, а доларів.

Російські генерали перебувають у Москві і так само там розміщені центри ухвалення рішень. А люди, які ці рішення виконують, конструюють та щось роблять, перебувають у регіонах. Вони не можуть дістатися до Москви для того, щоб ухвалити ті чи інші рішення,

– підкреслив журналіст.

Тому, на його думку, йдеться про повноцінний колапс навіть оборонного сегмента Росії через удари по системі аеропортів.

Путін не так просто намагається збивати протиракетами українські дрони на території аеропортів. Він збирається знищувати свої ж аеропорти. Вже були теракти в "Домодєдово", "Шереметьєво". Будуть провокації,

– припустив він.

Тисячі людей збираються на території терміналів. Чому їх не випускають? План "Килим". Навіщо їм видають матраци? Напевно для того, щоб створити картинку, впевнений аналітик-міжнародник, а потім і трагедію для них.

Коли Путін зрозуміє, що ситуація виходить з-під контролю, що грошей немає, а війну треба продовжувати для утримання свої влади, він ліквідує тисячі людей. Горітиме пів Москви. Але він зробить все, щоб цю війну продовжити і всім заткнути роти,

– відзначив Олександр Демченко.

Журналіст зауважив, що Путін навіть почав затикати рота своїм пропагандистам. Держдума та Кремль заборонили їм дивитись чесні та правдиві українські новини.

Якщо зараз викидаються з вікон та самостріляються міністри в Росії, то, за його словами, наступними будуть карати пропагандистів.

Нагадаємо, що 19 липня під атакою безпілотників опинилася Москва та Підмосков'я. Через це в аеропортах "Внуково" та "Домодедово" тимчасово запровадили обмеження на польоти.

Ввечері 20 липня знову запровадили обмеження у всіх чотирьох московських аеропортах Москви та в Нижньому Новгороді через дронову атаку.

Пасажирам довелося чекати на вильоти по 12 годин, а 75 рейсів було взагалі скасовано. 140 рейсів перенесли тільки в аеропорту "Шереметьєво". У "Внуково" також не вдалося вчасно виконати 17 рейсів.

Раніше, 17 липня, у Санкт-Петербурзі було зафіксовано невідомі безпілотники. Це призвело до затримки 10 рейсів в аеропорту "Пулково". Також декілька літаків кружляли у небі, чекаючи дозволу на посадку.