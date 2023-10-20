"Не хочемо витрачати 1 – 2 роки на роздуми": коли відновить роботу аеропорт "Бориспіль"
Джерело:Politico
Найбільш аеропорт України "Бориспіль" готується до післявоєнного життя. У планах аеропорту відкритися відразу після закінчення війни України з Росією.
"Бориспіль" може відновити роботу через місяць після закінчення війни в Україні. Про це заявив генеральний директор аеропорту Олексій Дубревський.
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"Бориспіль" готовий розпочати роботу в найкоротші терміни після війни
"Бориспіль", який у 2021 році обслужив 9 мільйонів пасажирів, що становить близько двох третин від свого допандемічного максимуму, був закритий після вторгнення Росії в лютому 2022 року. На початку війни він зазнав двох російських атак.
Дубревський сказав, що аеропорт вже готується до післявоєнного життя. Він зберіг більшу частину персоналу та уклав угоди з авіакомпаніями.
"Ми не хочемо витрачати один – два роки на роздуми: "Що ми будемо робити після війни?", – сказав він.
Ми робимо все необхідне, щоб якнайшвидше відновити авіасполучення. Нам вдалося усунути всі пошкодження. Ми готові розпочати роботу в найкоротші терміни,
– сказав гендиректор.
Одразу після російського вторгнення аеропорт заблокував злітно-посадкові смуги, вимкнув навігаційні системи, евакуював паливо і передислокував свої літаки, оскільки військові взяли владу у свої руки.
Дубревський під час візиту до Брюсселя минулого місяця поінформував чиновників з ЄС та міжнародні банківські установи про ситуацію в аеропорту та попросив про фінансову підтримку.
Цифри, представлені Дубревським чиновникам ЄС, свідчать про те, що модернізація "Борисполя" коштуватиме близько 420 мільйонів євро.
Також гендиректор "Борисполя" зазначив, що зараз лише 3 із 13 аеропортів перебувають у гарному стані – Київ, Львів та Одеса. Найбільш постраждалим, до яких належать Херсон, Маріуполь і Дніпро, знадобиться 5 – 7 років, щоб знову запрацювати.
Повітряний простір в Україні відкриють не скоро
- Ірландська компанія Ryanair висловлювала бажання літати в Україні, попри загрозу ракетних обстрілів та атак дронів. Також літати з Ужгорода ніби хотіла українська авіакомпанія Air Ocean Airlines.
- Проте речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що цивільні польоти в Україні під час війни неможливі. Він сказав, що повітряний простір в Україні відкриють не скоро.
- Крім того, постає питання, хто гарантуватиме, що Росія не завдаватиме ракетних ударів. У цьому контексті Ігнат згадав про зернову угоду, яку Росія вирішила саботувати й розпочала терор портової інфраструктури України.
- Часто деякі експерти заявляють, мовляв, польоти з Ужгорода можуть бути безпечні, оскільки при зльоті літаки відразу заходить у повітряний простір Словаччини. Однак Ігнат зазначив, що росіяни можуть завдавати удари по стоянці в Ужгороді, говорячи, що там нібито зосереджена західна техніка.
- Врешті-решт, практика, як в Ізраїлі – не підходить Україні, оскільки кордони нашої держави значно ширші й фізично закрити повітряний простір вкрай складно. Для цього потрібно багато сил і засобів ППО.