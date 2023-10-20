"Не хочемо витрачати 1 – 2 роки на роздуми": коли відновить роботу аеропорт "Бориспіль"

Найбільш аеропорт України "Бориспіль" готується до післявоєнного життя. У планах аеропорту відкритися відразу після закінчення війни України з Росією.

"Бориспіль" може відновити роботу через місяць після закінчення війни в Україні. Про це заявив генеральний директор аеропорту Олексій Дубревський.

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"Бориспіль" готовий розпочати роботу в найкоротші терміни після війни

"Бориспіль", який у 2021 році обслужив 9 мільйонів пасажирів, що становить близько двох третин від свого допандемічного максимуму, був закритий після вторгнення Росії в лютому 2022 року. На початку війни він зазнав двох російських атак.

Дубревський сказав, що аеропорт вже готується до післявоєнного життя. Він зберіг більшу частину персоналу та уклав угоди з авіакомпаніями.

"Ми не хочемо витрачати один – два роки на роздуми: "Що ми будемо робити після війни?", – сказав він.

Ми робимо все необхідне, щоб якнайшвидше відновити авіасполучення. Нам вдалося усунути всі пошкодження. Ми готові розпочати роботу в найкоротші терміни,

– сказав гендиректор.

Одразу після російського вторгнення аеропорт заблокував злітно-посадкові смуги, вимкнув навігаційні системи, евакуював паливо і передислокував свої літаки, оскільки військові взяли владу у свої руки.

Дубревський під час візиту до Брюсселя минулого місяця поінформував чиновників з ЄС та міжнародні банківські установи про ситуацію в аеропорту та попросив про фінансову підтримку.

Цифри, представлені Дубревським чиновникам ЄС, свідчать про те, що модернізація "Борисполя" коштуватиме близько 420 мільйонів євро.

Також гендиректор "Борисполя" зазначив, що зараз лише 3 із 13 аеропортів перебувають у гарному стані – Київ, Львів та Одеса. Найбільш постраждалим, до яких належать Херсон, Маріуполь і Дніпро, знадобиться 5 – 7 років, щоб знову запрацювати.

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