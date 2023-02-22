Коли Байден був у Києві, Росія невдало запустила ракету "Сармат" під час випробувань, – CNN

Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Це відбулось в той час, коли президент США Джо Байден був у Києві.

Однак випробування важкої ракети було невдалим. Про це журналістам розповіли двоє офіційних осіб США. За їх словами, якби воно вдалось, Путін би похвалився цим у своїй промові 21 лютого.

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США не розглядають це як ескалацію

Один з чиновників розповів, що Росія заздалегідь повідомила США про запуск ракети через лінію зв’язку з російськими військовими. Інше джерело стверджує, що випробування не становить небезпеки для Штатів, тож Америка не розглядає його як аномалію чи ескалацію.

Путін у своєму виступі не згадав про запуск. Знову ж таки – ймовірно, через провал. Однак диктатор офіційно оголосив, що Росія призупинить участь в Новому договорі про скорочення ядерних озброєнь зі США. Це поставило під загрозу останній пакт, який регулює 2 найбільші ядерні арсенали у світі.

Що відомо про ракету "Сармат"

Міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат" на Заході прозвали "Сатана 2", бо вона здатна доставляти кілька ядерних боєголовок. Ракета має масу 200 тонн. Її розробили в Державному ракетному центрі імені Макєєва, який входить у Роскосмос.

До слова, "Сарматом" Путін лякає ледь не у кожній своїй промові, коли мовиться про тему ядерного арсеналу. Ще влітку диктатор погрожував, що до кінця 2022 року балістична ракета стане на бойове чергування.